«Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, θα περιμένω να βγει η ταινία». Με αυτή τη σαρκαστική ατάκα ο Γιάνης Βαρουφάκης άνοιξε την επίθεσή του στον Αλέξη Τσίπρα για όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο νέο του βιβλίο «Ιθάκη» (εκδόσεις Gutenberg), το οποίο από εχθές Δευτέρα 24/11 βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών –και στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του– μιλώντας το πρωί της Τρίτης 25/11 στην ΕΡΤ τοποθετήθηκε για όσα καταγράφει ο πρώην πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας πως παρουσιάζει «τη δική του εκδοχή της αλήθειας».

Παράλληλα υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο «επίτευγμα» της Τρόικας ήταν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς όπως όπως είπε «για 10 χρόνια προσπαθεί να παρουσιάσει την ενοχή του ως αφέλεια», ξαναγράφοντας τα γεγονότα του 2015 «για να μεταμφιέσει τις ευθύνες του».

«Οι Τροϊκανοί θέλανε όχι μόνο να υπογράψει μνημόνιο, θέλανε να τον εξευτελίσουν»

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις του 2015, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 επέμεινε ότι ο τότε πρωθυπουργός «τους τα είχε δώσει όλα και παρ’ όλα αυτά τον τιμωρούσαν».

Όπως είπε, οι θεσμοί δεν αρκούνταν στην υπογραφή μνημονίου, αλλά «ήθελαν να τον εξευτελίσουν», με αποτέλεσμα το δημοψήφισμα να γίνει «για να νομιμοποιήσει τη συνθηκολόγηση». «Ο κ. Τσίπρας προσχώρησε στο μπλοκ των Τροϊκανών κάνοντας το “όχι” “ναι”», τόνισε.

Τι είπε για τα «κουπόνια» του Τσίπρα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα του παράλληλου συστήματος πληρωμών, αντιδρώντας στη χρήση του όρου «κουπόνια» από τον κ. Τσίπρα. «Είναι σαν να σου δίνουν Bentley και Ferrari και να ξινίζεις τα μούτρα», είπε, προσθέτοντας ότι αντίστοιχα συστήματα εφαρμόστηκαν επιτυχώς σε άλλες χώρες.

Χαρακτήρισε δε «εξευτελιστικό» το ότι ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει πως το έμαθε στο τέλος του εξαμήνου: «Ο τίτλος ήταν “δημόσιο σύστημα εξωτραπεζικών πληρωμών μέσω Taxisnet”. Το να το βαφτίζεις “κουπόνια” είναι σαν να λες μια Tesla… πατίνι».

Όπως υποστήριξε, το σύστημα αυτό ήταν η βασική προϋπόθεση για να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των Οικονομικών: «Ήταν ο όρος που είχα θέσει. Είναι ντροπιαστικό να ισχυρίζεται ότι το έμαθε αργά».

Παράλληλα, αναγνώρισε και δικά του λάθη, με σημαντικότερο –όπως είπε– την «επικοινωνιακή ανοησία» της φωτογράφισης στο Paris Match, για την οποία ζήτησε και πάλι δημόσια συγγνώμη από τη σύζυγό του, Δανάη Στράτου.

«Διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ζητά εμπιστοσύνη για ένα κόμμα που δεν υπάρχει»

Συνεχίζοντας την κριτική του στον κ. Τσίπρα, υποστήριξε ότι «πήρε τη λαϊκή εντολή του δημοψηφίσματος και την πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων», ενώ «διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ζητά εμπιστοσύνη για ένα πρόγραμμα που δεν υπάρχει και για ένα κόμμα που δεν υπάρχει, στη λογική “εγώ είμαι”».

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες ότι επιδίωκε έξοδο από το ευρώ, ο κ. Βαρουφάκης απάντησε πως από το 2011 είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει επιστροφή στη δραχμή, αλλά «όπως κανένας σοβαρός υπουργός Άμυνας δεν θέλει πόλεμο αλλά προετοιμάζεται, έτσι κι εμείς έπρεπε να είμαστε προετοιμασμένοι».

Πρόσθεσε ότι το πραγματικά επικίνδυνο δεν είναι η έξοδος από το ευρώ, αλλά «η ερημοποίηση της χώρας μέσα στο ευρώ», παρομοιάζοντας την κατάσταση με το «Κόσοβο σήμερα», όπου «βγαίνουν ευρώ από τα ΑΤΜ αλλά δεν έχεις περιθώρια κίνησης».