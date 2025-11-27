Η κόντρα του ΠαΣοΚ με το Μέγαρο Μαξίμου για την κουμπαριά του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γιώργο Ξυλούρη η οποία διαψεύστηκε κατηγορηματικά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μεταφέρθηκε και στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, θέλησε να αναγνώσει την δήλωση του Παύλου Μαρινάκη, εξαπολύοντας κατηγορίες κατά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δείχνοντας την αφίσα του κόμματος, ο Μακάριος Λαζαρίδης, έριξε «καρφιά» κατά του γραφείου τύπου του ΠαΣοΚ καταλογίζοντας «αυριανισμό» στο κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

Τον λόγο έλαβε η Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία σχολίασε την απάντηση του Παύλου Μαρινάκη και δήλωσε πως «κάποιος δεν ξέρει σωστά την αλήθεια ή την παραποιεί». Η βουλευτής του ΠαΣοΚ, αφού κατηγόρησε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ότι η «φυγή» του Γιώργου Ξυλούρη από την εξεταστική επιτροπή, είχε την απόλυτη βοήθεια της «γαλάζιας» παράταξης επέμεινε για την ύπαρξη κουμπαριάς μεταξύ των οικογενειών.

Όπως είπε, «η οικογένεια Μητσοτάκη, είναι κουμπάροι με την οικογένεια Ξυλούρη. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πάντρεψε τον αδερφό του Ξυλούρη. Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι κουμπάροι με την οικογένεια Ξυλούρη».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Είστε πλέον ένα ΠαΣοΚ χειρότερο από τον αυριανισμό»

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, πήρε ξανά το λόγο λέγοντας ότι η κ. Λιακούλη αυτοδιαψεύστηκε «για αυτή την άθλια αφίσα του γραφείου τύπου του ΠαΣοΚ που συνηθίζει να κάνει τέτοια». Ο κ. Λαζαρίδης, κατέληξε λέγοντας ότι «είστε πλέον ένα ΠαΣοΚ χειρότερο από τον αυριανισμό».

«Έχει αυτό τον ρόλο το καταλάβει, βαρύς ο σταυρός μεγάλος ο Γολγοθάς ελπίζω να μην είναι και αυτός μια άτυχη στιγμή σαν τον Μαρκόπουλο και να γίνεται υπουργός», είπε αιχμηρά η κ. Λιακούλη προκαλώντας την παρέμβαση της Μαρίας Συρεγγέλα που προήδρευε. Ο κ. Λαζαρίδης, σήκωσε το γάντι λέγοντας «για αυτό η βελόνα δεν ξεκολλάει».