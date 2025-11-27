Με ένταση ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρόταση της πλειοψηφίας, να ξανά κλητευθεί ο Γιώργος Ξυλούρης ώστε να προσέλθει προκάλεσε την αντίδραση των μελών της μειοψηφίας που ζητούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις που προβλέπονται και αφορούνι την βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Νέας Δημοκρατίας, η χθεσινή κατάθεση του Λάμπρου Αντωνόπουλου για τη σχέση με τον περιβόητο «Φραπέ» και την οικογένεια του οδηγεί σε νέα δεδομένα και πρέπει να προσέλθει ο Γιώργος Ξυλούρης «και να απαντήσει σε όλα τα ζητήματα». Επιφυλάσσονται παρόλα αυτά πως αν ο μάρτυρας αρνηθεί ξανά, τότε επιφυλάσσονται να εφαρμοστεί η βίαιη προσαγωγή του.

Υπενθυμίζεται, ότι ο μάρτυρας είχε αρνηθεί να έρθει αρνούμενος να προσέλθει με πρόσχημα το δικαίωμα της σιωπής και πως ενδεχομένως να αυτοενοχοποιηθεί με αποτέλεσμα να σταλεί στον εισαγγελέα με το ερώτημα της απείθειας.

«Σύστημα ΠαΣοΚ δεν υπάρχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Η Μιλένα Αποστολάκη, επανάλαβε πως «επιμείναμε στην βίαιη προσαγωγή του μας κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η αλλαγή της ΝΔ», ενώ υπογράμμισε ότι παρά τις επικοινωνιακές προσπάθειες της «γαλάζιας» παράταξης «σύστημα ΠαΣοΚ δεν υπάρχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα ήταν λοιπόν πιο θεσμικό η κυβερνητική πλειοψηφία να συναινέσει από την αρχή στην βίαιη προσαγωγή του κυρίου Ξυλούρη, αντί να τον παραπέμψει για απείθεια στον εισαγγελέα και ελπίζουμε να γίνει γρήγορα η βίαιη προσαγωγή του».

Όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφωνούν και επιμένουν για τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα. Την ίδια ώρα, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ζήτησε την παραπομπή της Καλλιόπης Σεμερτζίδου στον εισαγγελέα για ψευδορκία.

Πάντως, ο πρόεδρος της επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, κατέληξε λέγοντας πως είναι «κοινή βούληση όλων είναι να προσέλθει μάρτυρας, όλοι οι μάρτυρες έχουν την υποχρέωση μαρτυρίας. Οποιος δεν έρχεται θα έχει τις συνέπειες το νόμου». Και πρόσθεσε: «Θα κληθεί να έρθει να καταθέσει ως μάρτυρας για όλα τα θέματα. Η υπόθεση για την μη εμφάνιση του θα διερευνηθεί κανονικότατα. Έχει φύγει ήδη αίτημα προς την εισαγγελία».