Εκπρόσωποι 22 διαφορετικών Εκκλησιών, ομολογιών, κοινοτήτων και εκκλησιαστικών οργανισμών αναμένεται να συμμετάσχουν στην συνάντηση της Νίκαιας, αλλά και την ειδική συνάντηση της Κωνσταντινούπολης, γεγονός που αφενός δείχνει την ιστορικότητα της συμπλήρωσης 1700 χρόνων από την σύγκληση της Α’ Συνόδου, αλλά και της διαίρεσης που κυριάρχησε μετά το Δ’ Οικουμενική Σύνοδο, το 451 μ.Χ., το Σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης το 1054, την διατύπωση των 95 σημείων της Μεταρρύθμισης του Μαρτίνου Λούθηρου το 1517 και την απόσχιση των παλαιοκαθολικών το 1870 με αφορμή την διαφωνία τους για το Αλάθητο του Πάπα και τις αποφάσεις της Α’ Βατικανής Συνόδου.

Με επικεφαλής τον Επίσκοπο της Ρώμης Λέοντα ΙΔ’ και τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης κ.κ. Βαρθολομαίο στην Νίκαια και την Κωνσταντινούπολη θα παραβρεθούν από τις Αρχαίες Ανατολικές Εκκλησίες:

Ο Πατριάρχης των Συροορθοδόξων κ. Ιγνάτιος Εφραίμ. Οι Συροορθόδοξοι αποτελούν την σημαντικότερη χριστιανική Εκκλησία των Αρχαίων Ανατολικών της Συρίας.

Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας των Κοπτών της Αιγύπτου με 15 έως 20 εκατομμύρια πιστούς στην Αίγυπτο και την διασπορά στην Κωνσταντινούπολη θα εκπροσωπηθεί από τον Επίσκοπο κ. Ανμπα.

Από την Αρμενική Αποστολική Εκκλησία του Καθολικάτου του Ετζμιαντζίν ο 85ος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Σαχάκ ο 2ος. Ο αριθμός των Αρμενίων της Κωνσταντινούπολης διαρκώς ενισχύεται και εκτιμάται ότι ξεπερνάει τους 50.000 και ορισμένες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι αγγίζουν τις 70 χιλιάδες.

Από την Αρμενική Εκκλησία του Καθολικάτου του Λιβάνου εκ μέρους του κορυφαίου Πατριάρχη κ. Αραμ στην Νίκαια θα βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος Κομιντάς Οχανιάν που υπηρετεί ως Βικάριος της Κύπρου. Το σύνολο των Αρμενίων – πιστών ανά τον κόσμο αγγίζει τα 9 εκατομμύρια.

Από τους Συρoορθοδόξους της Εκκλησίας του Μαλανκάρα των Δυτικών Ινδιών ο Καθολικός Πατριάρχης Ματθαίος ο Γ’. Η Εκκλησία ιδρύθηκε από τον Απόστολο Θωμά. Είναι η μεγαλύτερη Αρχαία Ανατολική Εκκλησία σε πληθυσμό της Ινδίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι Χριστιανοί στην Ινδία ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Αποτελούν το 2,3% της χώρας.

Ο Επίσκοπος του Λονδίνου κ. Αβραάμ θα εκπροσωπήσει την Εκκλησία των Ασσυρίων. Με έδρα την Δαμασκό οι πληθυσμιακές εκτιμήσεις ποικίλλουν και άλλοι εκτιμούν ότι πρόκειται για μια Εκκλησία που εκπροσωπεί 2 εκατομμύρια πιστούς . Οι Χριστιανοί Ασσύριοι ζουν στο Ιράκ, το Ιράν, την Τουρκία και τον Λίβανο. Διαθέτουν και ισχυρή διασπορά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Γερμανία αλλά και στις Σκανδιναβικές χώρες.

Τα Συμβούλια:

Εκ μέρους του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών θα συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας καθηγητής πρεσβύτερος Τζέρυ Πιλλάυ. Προερχόμενος από την Νότιο Αφρική και μέλος της Ενωμένης Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας συντονίζει έναν Οργανισμό που ιδρύθηκε το 1948 και συμμετέχουν 340 Εκκλησίες από τις οποίες τα 157 είναι πλήρη μέλη του Εκκλησίες, Κοινότητες, Ομολογίες, μεταξύ των οποίων και οι Ορθόδοξες Εκκλησίες. Συνολικά το Συμβούλιο εκπροσωπεί 550 εκατομμύρια Χριστιανούς σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλες τις Ηπείρους.

Από την Παγκόσμια Λιθουρανική Ομοσπονδία ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας πρεσβύτερος και καθηγητής Ντέρκ Λάνγκ. Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε το 1947, έχει 154 μέλη από 99 χώρες και εκπροσωπεί 78 εκατομμύρια πιστούς.

Από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Μεθοδιστών ο πρεσβύτερος και Διδάκτορας Γενικός Γραμματέας Λεάο Νέτο με καταγωγή από την Βραζιλία. Επηρετεί στην Αγγλία. Το Συμβούλιο ξεκίνησε αρχικά στο Λονδίνο το 1881 και η σημερινή του ονομασία υιοθετήθηκε το 1951. Απαρτίζεται από 80 μέλη με 80 εκατομμύρια πιστούς από 138 χώρες του πλανήτη.

Η Αγγλική Κοινωνία ιδρύθηκε το 1867 και εδρεύει στο Λονδίνο. Εκπροσωπεί 47 Αγγλικανικές Αυτοκέφαλες Εκκλησίες σε 165 χώρες και 110 εκατομμύρια πιστούς και θα εκπροσωπηθεί από τον Γενικό Γραμματέα Επίσκοπο Αντονυ Πόγκο που κατάγεται και υπηρέτησε στο Νότιο Σουδάν.

Η Ένωση των Παλαιοκαθολικών Επισκόπων της Ουτρέχτης ιδρύθηκε το 1889 και προέκυψε από την διαφωνία μελών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με την Α’ Βατικανή Σύνοδο και το Αλάθητο του Πάπα και απαρτίζεται από Επισκόπους της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Τσεχίας, της Αυστρίας και της Κροατίας. Θα εκπροσωπηθεί από τον Ολλανδό Επίσκοπο Ντίρκ Γιάν Σούν .

Η Παγκόσμια Κοινωνία των Μεταρρυθμισμένων Εκκλησιών θα εκπροσωπηθεί από τον Γενικό Γραμματέα και Ινδό στην καταγωγή Φίλιπ Πίκοκ. Η αρχή της οργάνωσης έγινε το 1875. Εκπροσωπεί 100 εκατομμύρια Χριστιανούς από 230 Εκκλησίες, από 109 χώρες κυρίως της Αφρικής, της Ασίας ακόμη και της Κίνας.

Ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Βαπτιστών εκπροσωπεί 226 μέλη από 134 χώρες και 51 εκατομμύρια πιστούς και εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή της Βιρτζίνια. Η «παγκόσμια συμμαχία» ιδρύθηκε το 1905 στο Λονδίνο.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Μενονιτών ( Mennonite) θα εκπροσωπηθεί από τον Γενικό Γραμματέα Σεζάρ Γκαρσία από την Μπογκοτά της Κολομβίας. Πρόκειται για το κίνημα των Αναβαπτισμένων. Το πρώτο τους παγκόσμιο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Βασιλεία το 1925. Διαθέτει 107 μέλη σε 59 χώρες και περίπου 1,5 εκατομμύρια πιστούς.

Το Διεθνές Γραφείο της Παγκόσμιας Πεντηκοστιανής Αδελφότητας θα εκπροσωπηθεί από τον πρεσβύτερο και καθηγητή Οποκού Ονιινάχ ο οποίος προέρχεται από την Γκάνα. Ιδρύθηκε το 1947 στη Ζυρίχη και εκπροσωπεί 76 μέλη από 47 χώρες με περισσότερους από 600 εκατομμύρια πιστούς. Εδρα του είναι η Τέλσα της Βιρτζίνια.

Παγκόσμια Ευαγγελική Συμμαχία με εκπρόσωπο τον πρεσβύτερο από την Ναζαρέτ και Γενικό Γραμματέα Μπούντρο Μανσούρ. Ιδρύθηκε 1846 στο Λονδίνο συγκροτείται από 143 Ευαγγελικές συμμαχίες Εκκλησιών και πάνω από 100 συνδεδεμένα μέλη.

Στην Νίκαια και το Φανάρι θα εκπροσωπηθούν ακόμη οι Συροιακωβίτες της Κωνσταντινούπολης και θα συμμετάσχουν αντιπρόσωποι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ακόμη και από την Βαγδάτη.

Οι Ορθόδοξοι:

Στην Νίκαια όμως θα διαφανούν και τα προβλήματα στο εσωτερικό της Ορθοδοξίας καθώς από τα λεγόμενα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία – Αλεξανδρείας – Αντιοχείας και Ιεροσολύμων – στην Νίκαια θα παραβρεθεί τελικά μόνον ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος και μόνον εκπρόσωποι από τα άλλα δύο Πατριαρχεία. Ο Πατριάρχης Αντιοχείας κ. Ιωάννης, του οποίου η συμμετοχή του ήταν δεδομένη, καθώς αρχικά είχε αποδεχθεί την πρόσκληση μόλις την περασμένη εβδομάδα επικαλέστηκε το γεγονός ότι ο Πάπας θα βρίσκεται στην Βηρυτό, η οποία αποτελεί μέρος της εκκλησιαστικής του δικαιοδοσίας και δεν θα μπορέσει ο ίδιος να ταξιδέψει για την Κωνσταντινούπολη, αλλά θα αποστείλει αντιπροσωπεία υπό τον Μητροπολίτη Αρκαδίας κ. Βασίλειο. Την ίδια ώρα στο Φανάρι αφού ανέμεναν επί ένα μήνα την απάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου τελικά στην Νίκαια οι Αγιοταφίτες Έλληνες μοναχοί και μητροπολίτες της ιστορικής Εκκλησίας θα εκπροσωπηθούν από τον Αρχιεπίσκοπο Ανθηδώνος κ. Νεκτάριο που υπηρετεί στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη.

Η μόνη γυναίκα στη Σύνοδο της Νίκαιας

Η Βαλερί Ντουβάλ Πουγόλ είναι η μόνη γυναίκα που θα βρεθεί στη Νίκαια αλλά και στη συνάντηση που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη ως εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Συνδέσμου των Βαπτιστών είναι θεολόγος με διδακτορικά στην ιστορία των θρησκειών. Η Γαλλίδα θεολόγος είναι παγκόσμια αναγνωρίσιμη καθώς πρωτοστατεί σε παγκόσμιο επίπεδο κατά της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης με ειδική ιστοσελίδα κατευθύνει γυναίκες σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση του φαινομένου.