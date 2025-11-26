Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ για την 5η αγωνιστική του Champions League σε μια αναμέτρηση που μπορείτε να παρακολουθήσετε από το MEGA.

Ο Τσάμπι Αλόνσο αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, αφού πολλοί παίκτες του είναι εκτός για διαφορετικούς λόγους. Έτσι, δεν ήρθαν στην Ελλάδα οι Κουρτουά, Χάουσεν, Αλάμπα, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Καρβαχάλ και Μασταντουόνο.

Λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης έγινε γνωστό ότι και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ είναι αμφίβολος. Ο Άγγλος μέσος αντιμετωπίζει πρόβλημα στην αριστερή γάμπα και το πιθανότερο είναι να παραμείνει στον πάγκο.

Αυτό αναμένεται να αλλάξει και άλλο τα δεδομένα για τον Τσάμπι Αλόνσο ο οποίο θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στην αρχική του ενδεκάδα.