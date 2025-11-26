Ένας θρύλος του ποδοσφαίρου που φόρεσε τη φανέλα τόσο της Ρεάλ όσο και του Ολυμπιακού βρέθηκε στου Ρέντη. Ο λόγος για τον Μαρσέλο.

Ο θρυλικός βραζιλιάνος παρακολούθησε την αναμέτρηση ανάμεσα στις ομάδες νέων των δύο συλλόγων για το Youth League. O 37χρονος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κάποιους παλιούς συμπαίκτες του και να χαιρετήσει γνώριμα πρόσωπα.

Στη συνέχεια έκατσε και παρακολούθησε την αναμέτρηση μαζί με τον Δ’ αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά και τον τεχνικό διευθυντή των Πειραιτών, Ντάρκο Κοβάτσεβιτς.

Να τονίσουμε ότι στην Κ19 της Ρεάλ αγωνίζεται ο γιος του Μαρσέλο, Έντσο Άλβες.

