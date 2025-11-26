Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ακόμα μια σπουδαία πρόκληση. Το βράδυ της Τετάρτης οι ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σε μια αναμέτρηση που μπορεί να του αλλάξει το μέλλον του στο Champions League.

«Είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι ζωή ή θάνατος. Αν κερδίσουμε αύριο θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης, αν χάσουμε λιγότερες. Θέλουμε να είμαστε ο καλύτερός μας εαυτός. Πρέπει εμείς να κάνουμε καλύτερη τη δουλειά μας, αν κερδίσει η Ρεάλ το παιχνίδι θα πρέπει να γίνει επειδή ήταν καλύτεροι και όχι επειδή τους δώσαμε την ευκαιρία» επεσήμανε στην συνέντευξη Τύπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η Ρεάλ από την πλευρά της έρχεται με αρκετές απουσίες. Ωστόσο, ο κόουτς των ερυθρολεύκων τονίζει: «δεν έχει σημασία ποιοι λείπουν, έχουν άριστους ποδοσφαιριστές και δεν θα μας χαρίσουν τίποτα, οτιδήποτε θα πρέπει να το κερδίσουμε μόνοι μας».

Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 22.00 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε από τη συχνότητα του MEGA.

Η βαθμολογία