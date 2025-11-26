Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση ενόψει του αποψινού, ιδιαίτερα σημαντικού αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έχει ήδη φορέσει τα γιορτινά του, ενώ οι φίλαθλοι ετοιμάζουν ένα εντυπωσιακό κορεό για την αναμέτρηση.

Σύμφωνα με τα πλάνα που διέρρευσαν από την ΠΑΕ, η εικόνα στην εξέδρα θα είναι ενιαία, καθώς το κορεό θα καλύπτει ολόκληρο το γήπεδο.

Our castle is getting ready for tonight! 😍 pic.twitter.com/jyvQh4zAIM — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 26, 2025

Ο Ολυμπιακός θέλει βαθμό ή βαθμούς απέναντι στους Μαδριλένους ώστε να αναρριχηθεί στο βαθμολογικό πίνακα της League Phase του Champions League. Οι ερυθρόλευκοι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κάνουν τέτοιες υπερβάσεις.

Άλλωστε, η ιστορία των αναμετρήσεων Ολυμπιακός – Ρεάλ το αποδεικνύει. Εντός έδρας οι ερυθρόλευκοι είναι αήττητοι κόντρα στους Μαδριλένους και θέλουν να συνεχίσουν το σερί του.