Σε ισχύ τίθενται αύριο Πέμπτη 27 και μεθαύριο Παρασκευή 28 Νοεμβρίου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λόγω εκτέλεσης εργασιών από τις 10:00 έως και τις 17:00 και τις δύο μέρες, θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Συγγρού και στη συνέχεια στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, περιοχής δήμου Αθηναίων, στο τμήμα της από την οδό Αθανασίου Διάκου έως τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση», σημειώνεται από την ΕΛ.ΑΣ.