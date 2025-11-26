Αυξημένη κίνηση για άλλη μια μέρα στους δρόμους και τις οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Στο κόκκινο για ακόμη μία ημέρα ο Κηφισός, καθώς και το κέντρο της Αθήνας, με τους οδηγούς να πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να επιδείξουν υπομονή.

Αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σημειώνεται και στην Ποσειδώνος και τους δρόμους που πλαισιώνουν το λιμάνι του Πειραιά, όπως επίσης και στην Κηφισίας, τη Μεσογείων, τη Συγγρού, την Καλλιρόης, την Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Η ήδη βεβαρημένη κατάσταση στον συγκεκριμένο οδικό άξονα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο με την έκτακτη στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο μετρό, τον ηλεκτρικό και το τραμ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο του 50χρονου αρχιτεχνίτη, ο οποίος καταπλακώθηκε από βαρύ ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο εργοστάσιο των ΗΣΑΠ στον Πειραιά, το πρωί της Τετάρτης 26/11.

Καθυστερήσεις στην Αττική οδό

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.