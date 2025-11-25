Ο Waddle και ο Gobble, οι δύο τυχερές γαλοπούλες που επιλέχθηκαν διαδικτυακά από το κοινό, έλαβαν φέτος προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, στο πλαίσιο της ετήσιας τελετής στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, εν αναμονή της οριστικοποίησης μιας κοινής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, σχετικά με τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, πιθανόν κατά τη διάρκεια της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Ο Gobble παρευρέθηκε στην τελετή, ενώ ο Waddle απουσίαζε, με τον πρόεδρο να σχολιάζει χαριτολογώντας ότι «μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι εδώ». Οι δύο γαλοπούλες είχαν φιλοξενηθεί προηγουμένως στο πολυτελές ξενοδοχείο Willard InterContinental της Ουάσινγκτον και θα επιστρέψουν στη Βόρεια Καρολίνα, για να ζήσουν, υπό την επίβλεψη του Πανεπιστημίου της Πολιτείας.

Η παράδοση της προεδρικής χάρης για γαλοπούλες ξεκίνησε επισήμως το 1989, αν και πρόεδροι όπως οι Κένεντι και Ρέιγκαν είχαν ήδη χαρίσει τη ζωή γαλοπούλες, κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

«Δείτε πόσο χαρούμενος είναι», σχολίασε ο πρόεδρος για τον Gobble κατά τη διάρκεια της τελετής.

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να υπερηφανευτεί για τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, όπως η ψήφιση «ενός, μεγάλου, υπέροχου νομοσχεδίου», η βελτίωση της ασφάλειας στις πόλεις και η μείωση των διεθνών συγκρούσεων. Παράλληλα, επέκρινε πολιτικούς αντιπάλους, όπως τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τον ότι είχε δώσει άκυρες χάρες στις περσινές γαλοπούλες, καθώς και τη Νάνσι Πελόζι και τον Τσακ Σούμερ, αστειευόμενος ότι σκέφτηκε να ονομάσει τα πτηνά προς τιμήν τους.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, κρατώντας τον γιο της, Νίκο, αντιδρά καθώς ο Waddle, μία από τις δύο γαλοπούλες που έλαβαν χάρη, για την Ημέρα των Ευχαριστιών, από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάνει την εμφάνισή της μπροστά σε δημοσιογράφους στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.

Ο Υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, η Γενική Εισαγγελέας, Παμ Μπόντι, ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, η Υπουργός Παιδείας, Λίντα ΜακΜάχον, ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, και ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ποζάρουν δίπλα στον Gobble – τη δεύτερη γαλοπούλα που έλαβε χάρη για την Ημέρα των Ευχαριστιών – στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου.