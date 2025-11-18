ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Δεν φαίνεται ούτε να προχωράνε ούτε να αποδίδουν οι πολυδιαφημισμένες επαφές του Πρωθυπουργού με τους βουλευτές του. Μέχρι στιγμή υπήρξε μια «στο πόδι» επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κυλικείο της Βουλής που προβλήθηκε πολύ παρ’ ότι δεν έβγαλε καμιά είδηση και εξακολουθεί να γίνεται παρασκηνιακό «μασάζ», αλλά οι βουλευτές της ΝΔ δεν καθησυχάζονται με καφεδάκι.

Στη συνάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε χιούμορ για τον χρόνο -και το αποτέλεσμα- των εκλογών, λέγοντας ότι «το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί το Πάσχα του 2027», αλλά βουλευτής της ΝΔ μου είπε ότι πολλοί εξ επαρχίας συνάδελφοί του δεν ανησυχούν τόσο για το μενού του Πάσχα του 2027, που είναι μακριά, αλλά φοβούνται μην γίνουν γαλοπούλες τα Χριστούγεννα του 2025, που θα επιστρέψουν για πολλές ημέρες στις περιφέρειές τους.

Ούτε το θέμα των ΕΛΤΑ έχει κοπάσει ούτε αποτελέσματα κατά της ακρίβειας βλέπουν οι πολίτες που αντιμετωπίζουν έναν δύσκολο χειμώνα. Από την άλλη, η εμφάνιση Σαμαρά, όσο κι αν επιχειρείται να απαξιωθεί από τους μηχανισμούς του Μαξίμου, προκαλεί αναταραχές στο εσωκομματικό τοπίο και για πολλούς νεοδημοκράτες που θεωρούν ότι το κόμμα δεν είναι σε σωστή πορεία, αλλά και δεν θέλουν να στραφούν προς λύσεις τύπου Βελόπουλου ή Λατινοπούλου, αποτελεί μια διέξοδο. Κι αυτή τη στάση ορισμένων ψηφοφόρων την αντιλαμβάνονται και βουλευτές, ιδίως αυτοί που ξέρουν ότι οι πιθανότητες αξιοποίησής τους από τον Πρωθυπουργό είναι μικρές, ενώ οι πιθανότητες να χάσουν την έδρα τους στο τέλος της θητείας μεγαλώνουν συνέχεια. Και μέχρι στιγμής το Μέγαρο Μαξίμου δεν φαίνεται να έχει βρει τρόπο να καθησυχάσει τους βουλευτές αυτούς.

***

Οργισμένα αντέδρασε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών σε δημοσιεύματα που αφορούν τη θητεία του στην προηγούμενη κυβερνητική του θέση και απειλεί με αγωγές. Και βέβαια, στοιχεία για το ότι τα δημοσιεύματα που αφήνουν υπόνοιες ακόμη και για ποινικές ευθύνες του υπουργού για την πολιτική του στο Κτηματολόγιο δεν παρουσιάζονται και πιθανότατα ο Κώστας Κυρανάκης δικαίως οργίζεται από τα υπονοούμενα. Όμως, το ότι τα πράγματα στο Κτηματολόγιο δεν πηγαίνουν καθόλου καλά και ότι οι πολιτικές ευθύνες είναι υπαρκτές, είναι κοινό μυστικό.

Οι καταγγελίες στελεχών και εργαζομένων που προκάλεσαν τα δημοσιεύματα δεν μιλούν μόνο για κακοδιαχείριση, αλλά φέρνουν στην επιφάνεια και άλλα πολύ σοβαρά ουσιαστικά ζητήματα για το Εθνικό Κτηματολόγιο, που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες εργασίας, περιστατικά «μπούλινγκ» κατά των εργαζομένων, τα σοβαρά προβλήματα του εξοπλισμού που έχει φτάσει και ξεπεράσει τα όριά του, την παράνομη πρόσβαση ιδιωτών σε απόρρητα δεδομένα και την ύπαρξη μηχανισμού επιλεκτικής διεκπεραίωσης υποθέσεων παρακάμπτοντας τα κατά τόπο αρμόδια γραφεία. Επίσης, έχουν προκαλέσει συζήτηση για το κατά πόσο επιτυχημένη ήταν η «βίαιη» κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων για την οποία περηφανεύεται ο Κυρανάκης, κατηγορώντας μάλιστα τους προκατόχους του ότι καθυστερούσαν. Όπως έχει αρχίσει να γίνεται φανερό, ο Κυρανάκης «επέτυχε» το στόχο της μετάβασης με «πασαλείμματα» και απλώς κατεβάζοντας συνεχώς τον πήχη, με αποτέλεσμα σήμερα να ανακύπτουν ζητήματα που αφορούν την ίδια την ασφάλεια των συναλλαγών. Το ζήτημα του Κτηματολογίου είναι πολύ σοβαρό και θα επανέλθω αναλυτικότερα.

***

Ελλάδα πρότυπο για τη Γαλλία;

Αυτό διερωτάται ο δημοσιογράφος Ντενί Κοσνάρ, στον Μonde (16/11/2025) σημειώνοντας ότι το 2025, η Ελλάδα αποπλήρωσε πρόωρα 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ προς τη Γαλλία.

«Μπορούμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε τους Έλληνες φίλους μας που μας βοηθούν να μειώσουμε το έλλειμμά μας», σχολίασε ο γενικός εισηγητής του προϋπολογισμού στη Γερουσία, Ζαν-Φρανσουά Υσσόν, του δεξιού κόμματος Ρεπουμπλικανοί.

Τον Μάιο του 2010, η Ελλάδα σε πλήρη οικονομική και δημοσιονομική κατάρρευση, ζητεί βοήθεια από το ΔΝΤ και την ΕΕ. Η Γαλλία συμμετέχει στο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας, το οποίο παρότι επώδυνο, απεδείχθη αρκετά αποτελεσματικό ώστε η Αθήνα να μπορέσει να αποπληρώσει τους πιστωτές της νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Το ΔΝΤ αποπληρώθηκε δύο χρόνια νωρίτερα. Και η Ελλάδα άρχισε να επιστρέφει μέρος από όσα όφειλε στους εταίρους της στην Ευρωζώνη, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, στην οποία κατέβαλε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024 και 1,1 δισεκατομμύριο το 2025 -ποσό που κανονικά ήταν πληρωτέο μεταξύ 2033 και 2041.

***

H κινητικότητα Δένδια

Έντονη κινητικότητα αναπτύσσει το τελευταίο διάστημα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Όπως μαθαίνω πυκνώνει τις επαφές του με βουλευτές της ΝΔ και συζητάει τις πολιτικές εξελίξεις.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο μου είπαν ότι βρέθηκε στη Φλώρινα σε καζάνι που μπήκε για την παραγωγή τσίπουρου. Είναι μια συνήθεια του τοπικού βουλευτή της ΝΔ Σταύρου Παπασωτηρίου που καλεί κάθε χρόνο αρκετούς βουλευτές. Ε, αυτό έγινε και φέτος και μέσα στην ομάδα των βουλευτών το κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ν. Δένδιας. Μάλιστα τους μίλησε και πολιτικά και όπως έμαθα είπε ότι, θα κερδίσει η ΝΔ και μια τρίτη τετραετία και μετά βλέπουμε. Πρόσθετο ενδιαφέρον έφερε στην ωραία παρέα που μαζεύτηκε στο χωριό Παπαγιάννη της Φλώρινας, η παρουσία του πρώην διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου, Γρηγόρη Δημητριάδη.

***

Τα γαλάζια δείπνα

Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι έχει παράδοση στα δείπνα. Δεν πέρασε άλλωστε πολύς καιρός από τις… μαζώξεις για να κλείσουν οι πληγές που άνοιξε το σχέδιο νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τώρα τα δείπνα θα αρχίσουν ξανά, μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από την Σιγκαπούρη, με στόχο την επανασυσπείρωση, μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την υπόθεση των ΕΛΤΑ. Η τελευταία μάλιστα «τέντωσε» ακόμη και ήπιους βουλευτές, οι οποίοι σε… έξαλλη κατάσταση ζητούσαν την καρατόμηση του CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα. Ωστόσο, στο άκουσμα των επικείμενων τραπεζωμάτων, οι γαλάζιοι δεν έδειξαν αισιόδοξοι για αλλαγή του κλίματος.

***

«Κανείς δεν μας ακούει…»

«Έχουμε κάνει τόσα τραπέζια και πάλι τα ίδια γίνονται. Φωνάζουμε και λέμε ότι δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να έχει τόσους εξωκοινοβουλευτικούς. Αλλά κανείς δεν ακούει» έλεγε βουλευτής, ο οποίος, η αλήθεια είναι, περιμένει να μπει στην κυβέρνηση εδώ και …δύο ανασχηματισμούς, αλλά δεν ήρθε ακόμη η ώρα του. Μιλώντας για ανασχηματισμούς, άλλος κυβερνητικός βουλευτής, εξέφραζε την απορία του, λέγοντας: «Τόσο δύσκολο είναι να μπει στην κυβέρνηση ο Ευριπίδης Στυλιανίδης;». Και δεν ήταν το μόνο όνομα που ακούστηκε.

***

Ούτε κιχ για Τουρκία

Ιδιαιτέρως αυστηρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας για το ταξίδι – αστραπή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα. Όμως, όσοι θυμούνται την επίσκεψη του τον Αύγουστο του 2023, παρατήρησαν ότι τα πρωτόκολλα ήταν στενότερα και δεν πέρναγε ούτε… κουνούπι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, έμεινε για 6 ώρες, είχε μια ιδιαίτερα ανθρώπινη συζήτηση κατ’ ιδίαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ έφυγε χαμογελαστός από τη Βουλή. Πάντως, κάποιοι επεσήμαναν πως παρά τις επίμονες αναφορές και των τριών «οικοδεσποτών» Κώστα Τασούλα, Κυριάκου Μητσοτάκη και Νικήτα Κακλαμάνη στο Κυπριακό ο Ουκρανός πρόεδρος δεν σχολίασε τίποτα εναντίον της Τουρκίας, παρά μόνο άκουγε με προσοχή και κούναγε το κεφάλι του.

***

Στον κοινοβουλευτικό τάκο ο Μυλωνάκης

Δικογραφία σε βάρος του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Γιώργου Μυλωνάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβάστηκε στη Βουλή από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε ο Κώστας Βαξεβάνης εις βάρος του για ηθική αυτουργία σε παραβίαση δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου, για παράβαση καθήκοντος προκειμένου να παρακωλύσει την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με αφορμή το σημείωμα Βάρρα και όσα έχει πει δημόσια ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος. Πάντως, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται, εκτός απροόπτου, να προσέλθουν στην εξεταστική επιτροπή και ο Γ. Μυλωνάκης αλλά και ο Χρ. Μπουκώρος. Για να δούμε τι θα απαντήσουν…

***

Σε ρυθμούς χασαπο-φραπέδων η Βουλή

Σε ρυθμούς… χασαπο-φραπέδων εισέρχεται η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής καθώς αυτή την εβδομάδα (Πέμπτη) αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της οι περιβόητοι μεγαλο-αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης Γιώργος Ξυλούρης, γνωστότερος ως «Φραπές» και ο Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης».

Περιμένω με ενδιαφέρον να δω πώς θα εξελιχθούν οι καταθέσεις τους αν κρίνω από όσα είδαμε στις γνωστές συνομιλίες των επισυνδέσεων όπου πρωταγωνιστούν οι δυο παράγοντες. Ωστόσο, υπάρχουν στο πρόγραμμα και άλλες καταθέσεις που έχουν την δική τους σημασία. Όπως η σημερινή, του Αντώνη Τασούλη, διευθυντή πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον οποίο η Παρασκευή Τυχεροπούλου έχει καταθέσει ότι την μετέθεσε σε άλλο τμήμα όπου δεν θα είχε καμία πρόσβαση στους ελέγχους, αλλά και η Ζωή Πολιτοπούλου υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αύριο θα καταθέσουν ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης και η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιόνη, προκειμένου να διευκρινιστεί ο ρόλος της Περιφέρειας στην καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου που αυξήθηκε κατακόρυφα στην Κρήτη.

***

«Mνηστήρες»

Όσο πλησιάζει η ημέρα παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα τόσο ζωηρεύει το ενδιαφέρον για τη… χωροταξία στο Παλλάς. Αν δηλαδή θα διατεθούν προσκλήσεις από τον εκδοτικό οίκο, πώς θα τις εξασφαλίσουν όσοι ενδιαφέρονται να δώσουν το «παρών» και πού θα καθίσουν. Επειδή λεπτομέρειες ακόμη δεν έχουν δοθεί σχετικές για την εκδήλωση της 3ης Δεκεμβρίου, είναι αρκετοί εκείνοι που δεν κρύβουν την αγωνία τους προσμένοντας να εξασφαλίσουν μια θέση στη λίστα του πρώην πρωθυπουργού, πόσο μάλλον μια θέση αρκετά μπροστά. Έτσι ώστε γίνουν ορατοί, κάτι που προς το παρόν δεν συμβαίνει.

***

Η σημαία και η ΠΑΣΠ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος κατά την χθεσινή πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου, η αιματοβαμμένη σημαία ήταν στα χέρια φοιτητών της ΠΑΣΠ, της νεολαίας του ΠαΣοΚ. Μαζί τους όπως είδα ήταν και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς εν αντιθέσει με άλλα στελέχη και βουλευτές που ήταν στο ιδιαίτερα μαζικό μπλοκ του κόμματος.

***

Η συνάντηση με τη Ζωή

Φθάνοντας προς τη Βουλή η κεφαλή της πορείας αντί να ανεβεί τη Λεωφόρο Βασ. Σοφίας επέλεξε να στρίψει και να μετακινηθεί προς το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Ουσιαστικά πήγε μπροστά στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 νεκρών στην τραγωδία των Τεμπών. Πάντως για να γίνει αυτό είχαν προηγηθεί συζητήσεις αρκετών ημερών, αλλά τελικά αποφασίστηκε κυριολεκτικά στο «παραπέντε». Μάλιστα, την ώρα που έφευγαν από το σημείο που βρίσκονται τα ονόματα και έφθαναν μπροστά στο σημείο που ήταν τα «λουλουδάδικα» συναντήθηκαν με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου που κατέβαινε για να πάει στο μπλοκ του κόμματός της.

***

Η κόρη της Γεννηματά στην κορυφή

Τι άλλο είδα όμως στην ιδιαίτερα μαζική χθεσινή κινητοποίηση για την εξέγερση του Πολυτεχνείου; Την κόρη της αείμνηστης προέδρου του ΠαΣοΚ Φώφης Γεννηματά να συμμετέχει στην πορεία. Μάλιστα, η Κατερίνα Γεννηματά – Τσούνη που σπουδάζει στη Νομική Αθηνών ήταν στην κορυφή της πορείας και κρατούσε την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου. Τα παιχνίδια της ζωής και της μοίρας. Σαν χθες η Φώφη Γεννηματά θα είχε γενέθλια.