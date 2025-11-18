Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε τη Δευτέρα ψήφισμα που συνέταξαν οι ΗΠΑ και το οποίο στηρίζει το σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ παράλληλα εξουσιοδοτεί τη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το κείμενο του ψηφίσματος αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης υπό την ηγεσία του Τραμπ, που προβλέπεται ως μεταβατική αρχή και θα επιβλέπει την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη της Γάζας. Επίσης, εξουσιοδοτεί τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης, η οποία θα διασφαλίσει μια διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης οπλισμού της Χαμάς και της καταστροφής των στρατιωτικών της υποδομών.

Δεκατρία κράτη μέλη του ΣΑ υπερψήφισαν το κείμενο, το οποίο ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό». Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.

Χαμάς: Υπέρ της κατοχής το σχέδιο

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς απέρριψε την καταρτισθείσα από τις ΗΠΑ απόφαση την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τονίζοντας πως παραβιάζει δικαιώματα των Παλαιστινίων και σκοπό έχει την επιβολή διεθνούς κηδεμονίας στον θύλακο, κάτι που απορρίπτουν οι πολίτες και οι παρατάξεις της αντίστασης.

«Η ανάθεση σε διεθνή δύναμη καθηκόντων και ρόλων στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της αντίστασης, της στερεί την ουδετερότητα και τη μετατρέπει σε μέρος στη σύγκρουση, το οποίο δρα υπέρ της κατοχής», τόνισε το κίνημα σε ανακοίνωσή του.

Το πρώτο βήμα της εκεχειρίας

Ισραήλ και Χαμάς είχαν συμφωνήσει τον προηγούμενο μήνα στην πρώτη φάση του 20 σημείων σχεδίου Τραμπ —μια κατάπαυση του πυρός στη διετή σύρραξή τους και μια συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων— ωστόσο το ψήφισμα του ΟΗΕ θεωρείται καθοριστικό για την πολιτική νομιμοποίηση ενός νέου μεταβατικού φορέα διακυβέρνησης, καθώς και για την ενθάρρυνση χωρών που εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στη Γάζα.

Θριαμβολογεί ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε τη Δευτέρα την ψήφο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπέρ του σχεδίου ειρήνης του για τη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι θα οδηγήσει σε «περαιτέρω ειρήνη σε όλο τον κόσμο».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ έγραψε ότι η ψήφος αναγνωρίζει και εγκρίνει το Board of Peace, το οποίο, όπως ανέφερε, θα προεδρεύεται από τον ίδιο. «Αυτό θα καταγραφεί ως μία από τις μεγαλύτερες εγκρίσεις στην Ιστορία των Ηνωμένων Εθνών και θα φέρει περαιτέρω ειρήνη σε όλο τον κόσμο», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

ΟΗΕ: Σημαντικό βήμα για την εδραίωση της εκεχειρίας

Σε απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας της Απόφασης 2803 (2025) για τη Μέση Ανατολή (Γάζα), ο εκπρόσωπος Τύπου του γγ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε ότι “η υιοθέτηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, την οποία ο Γενικός Γραμματέας ενθαρρύνει όλα τα μέρη να τηρήσουν”.

«Είναι πλέον ουσιώδες η διπλωματική δυναμική να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα και επείγοντα βήματα επί του πεδίου» ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.

«Τα Ηνωμένα Έθνη», ανέφερε, «δεσμεύονται να υλοποιήσουν τους ρόλους που τους έχουν ανατεθεί με την απόφαση, ενισχύοντας την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των αμάχων στη Γάζα και στηρίζοντας όλες τις προσπάθειες για τη μετάβαση των μερών στην επόμενη φάση της κατάπαυσης του πυρός».

«Ο Γενικός Γραμματέας επαινεί τις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των περιφερειακών κρατών» σημείωσε.

Ο κ. Ντουζαρίκ πρόσθεσε ότι «ο Γενικός Γραμματέας υπογραμμίζει τη σημασία της μετάβασης προς τη δεύτερη φάση του αμερικανικού Σχεδίου, που οδηγεί σε μια πολιτική διαδικασία για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών».

Ικανοποιημένο το Ισραήλ

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν σε δήλωση του ανέφερε ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε Απόφαση η οποία ζητεί Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης να φτάσει στη Γάζα».

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και ότι η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Στηρίζει η Ελλάδα την απόφαση του ΟΗΕ

Στη συνεδρίαση-ορόσημο για τη Μέση Ανατολή, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβυς Αγλαΐα Μπάλτα, εξέφρασε την πλήρη στήριξη της χώρας μας στην Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα σημαντικό βήμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Η κ. Μπάλτα, στην επεξήγηση ψήφου υπογράμμισε ότι «ύστερα από δύο χρόνια αιματοχυσίας και οδύνης, το Συμβούλιο εγκρίνει επιτέλους ένα σχέδιο ειρήνης». Όπως σημείωσε, «η αιματοχυσία που προκλήθηκε από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 μπορεί επιτέλους να λάβει τέλος».

Αναφερόμενη στην απελευθέρωση των ομήρων, τόνισε ότι «όλοι ανακουφιστήκαμε βαθιά βλέποντας ότι όλοι οι όμηροι που παρέμεναν ζωντανοί επέστρεψαν στα σπίτια τους, έπειτα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας εξήρε «την ηγετική διπλωματική πρωτοβουλία και την αταλάντευτη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για μια ειρηνική λύση», προσθέτοντας ότι «η ιστορία θα καταγράψει τη συλλογική μας απόφαση σήμερα».

Η κ. Μπάλτα υπογράμμισε ότι από την έναρξη της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, «υπήρξαμε σταθεροί στις εκκλήσεις μας για εκεχειρία, για την ασφαλή και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μεγάλης κλίμακας και για την αναζωογόνηση της πολιτικής διαδικασίας».

Η Απόφαση που υιοθετήθηκε, σημείωσε, «θέτει τα θεμέλια για την υλοποίηση όλων των παραπάνω» και «προετοιμάζει τον δρόμο για μια πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει στην υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών, όπου Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι θα μπορούν να ζουν δίπλα-δίπλα, με ειρήνη και ασφάλεια».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη ρήτρα του σχεδίου που διασφαλίζει ότι «κανείς δεν θα εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα». Όπως είπε, «οι λαοί της περιοχής να μην υποφέρουν άλλο και να μπορέσουν επιτέλους να ζήσουν μέσα σε βιώσιμη ειρήνη».

Αναφερόμενη στις προοπτικές ανοικοδόμησης, η κ. Μπαλτά δήλωσε ότι «η ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Γάζας είναι πλέον ορατές στον ορίζοντα».

Τόνισε παράλληλα ότι «μια ενδυναμωμένη και μεταρρυθμισμένη Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να επιστρέψει στη Λωρίδα το συντομότερο δυνατόν και να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη», προσθέτοντας πως «η Ελλάδα, μαζί με τους Ευρωπαίους, ‘Αραβες και άλλους εταίρους της, δεν θα φεισθεί προσπαθειών για να στηρίξει τη διαδικασία μεταρρύθμισης».

Η κ. Μπάλτα υπογράμμισε ότι «η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο, υπό καμία μορφή, στη διακυβέρνηση της Γάζας» και υπογράμμισε τη σημασία της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, η οποία «πρέπει να συνεργαστεί στενά με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, να εκπαιδεύσει αποτελεσματικά την Παλαιστινιακή Αστυνομία και να διασφαλίσει τις συνοριακές περιοχές, προστατεύοντας τους αμάχους».

Κλείνοντας, η κ. Μπαλτά διατύπωσε το εξής: «Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι εφικτός στόχος που μπορεί να πραγματοποιηθεί, ικανός να οδηγήσει σε μια πιο ευημερούσα, ασφαλή και διασυνδεδεμένη περιοχή. Ο δρόμος μπροστά μας είναι χαραγμένος. Όλα τα μέρη οφείλουν τώρα να τον διαβούν με θάρρος. Διότι στο τέλος αυτού του δρόμου βρίσκεται η ειρήνη».