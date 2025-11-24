Στις περίπου 760 σελίδες του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» που κυκλοφορεί σήμερα από τις εκδόσεις Gutenberg, ο πρώην Πρωθυπουργός επιχειρεί όχι μόνο να καταθέσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας, αλλά και να κλείσει εκκρεμότητες με πρόσωπα που σημάδεψαν την πορεία του, ανάμεσά τους και ο Παύλος Πολάκης, για τον οποίο κάνει εκτενείς και ιδιαίτερα αιχμηρές αναφορές.

Το βιβλίο περιλαμβάνει πλούσιο παρασκήνιο, πολιτικές αξιολογήσεις και προσωπικές παραδοχές. Ο Τσίπρας διατηρεί σε αρκετά σημεία αιχμηρό τόνο, καταγράφοντας τη δική του αλήθεια, με δόσεις αυτοκριτικής αλλά και κριτικής προς στελέχη που βρέθηκαν στο στενό του περιβάλλον.

Οι αιχμές προς τον Παύλο Πολάκη

Σε πολλά σημεία ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρεται στη στάση και τις δημόσιες παρεμβάσεις του Παύλου Πολάκη, ειδικά την περίοδο της πανδημίας της covid.

Ο κ. Τσίπρας σημειώνει ότι μέσα στο δύσκολο κλίμα εκείνης της εποχής, ο κ. Πολάκης «εμφανίστηκε πάλι με το δικό του μπαϊράκι», κάνοντας αναρτήσεις και δηλώσεις που «υποβάθμιζαν την αξία των εμβολίων» και αμφισβητούσαν τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων.

Όπως παραδέχεται, αρκετοί συνεργάτες του εισηγήθηκαν τη διαγραφή του, κάτι που «σκέφτηκε πολύ», χωρίς όμως να προχωρήσει.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρεται και σε ένα μεταγενέστερο περιστατικό, στις 26 Φεβρουαρίου, όταν, όπως γράφει, ο Πολάκης έκανε «ένα ακόμα θαύμα», στοχοποιώντας σε ανάρτησή του 13 δικαστές και 15 δημοσιογράφους με φωτογραφίες και τη λεζάντα «το βαθύ κράτος».

Για το συγκεκριμένο επεισόδιο ο Τσίπρας είναι απολύτως σαφής: «Εξοργίστηκα».

Διαβάστε όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του Ιθάκη που κυκλοφορεί σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.