Για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τοποθετήθηκε ο Πάνος Καμμένος σε συνέντευξη που παραχώρησε στα «Παραπολιτικά» 90,1. Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ αναφέρθηκε αρχικά στο κόμμα του, λέγοντας πως «υπάρχουν, απλώς είναι σε αγρανάπαυση. Το είχα δηλώσει από την πρώτη στιγμή που παραιτήθηκα από υπουργός και ανακοίνωσα την απόσυρσή μου από την πολιτική ότι οι ΑΝΕΛ δεν θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές του ’19 και θα παραμείνουν σε αγρανάπαυση. Εύχομαι να μη χρειαστεί να επανεργοποιηθούν, ο μόνος λόγος για τον οποίο θα επανεργοποιούνταν οι ΑΝΕΛ θα ήταν αν υπήρχε θέμα εθνικό».

Σε ερώτηση για το αν θα συνέβαινε το ίδιο αν ιδρυόταν κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε πως «αν ιδρυθεί κόμμα υπό τον Αντ. Σαμαρά, προκειμένου να κοροϊδέψει ακόμα μια φορά τον χώρο της Κεντροδεξιάς, εκεί είπα ότι θα ενεργοποιηθώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι με τους ΑΝΕΛ. Τον Αντώνη Σαμαρά τον γνωρίζω από το ’82, έχω κατέβει στην Καλαμάτα για να του κάνω προεκλογική εκστρατεία, το ’93 έζησα τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, τα οποία συνεργάστηκε ο Σαμαράς για να ανατρέψει την κυβέρνηση της ΝΔ. Τον έζησα το ’10, που, ενώ είχε τη δυνατότητα να ανατρέψει τον Γ. Παπανδρέου και να γλιτώσει τη χώρα από το ΔΝΤ, επέλεξε να συμμαχήσει με το ΠαΣοΚ και βεβαίως από αντιμνημονιακό κόμμα τη ΝΔ να την κάνει το πλέον μνημονιακό, έχοντας νομιμοποιήσει το ΠαΣοΚ και τις πράξεις του Γ. Παπανδρέου».

«Άρα ισχύει η δέσμευση της ενεργοποίησης στην περίπτωση που κάνει κόμμα ο Αντ. Σαμαράς;» ήταν η επόμενη ερώτηση, με τον Πάνο Καμμένο να απαντά: «Αυτό θα το δούμε. Πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς λειτουργεί πάντα με τον ίδιο σκοπό και με τον ίδιο ρόλο, δηλαδή να εκβιάσει την κατάσταση προκειμένου να πάρει είτε την Προεδρία της Δημοκρατίας είτε να πάρει κάποια υπουργεία, αυτό δεν πρόκειται να το αφήσουμε να ισχύσει. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, ο σκοπός του είναι βλέποντας ότι μπορεί να μην υπάρξει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές για τη ΝΔ να δημιουργήσει έναν χώρο που θα εκβιάσει να δώσει την πλειοψηφία για να μπορέσει να εισπράξει αυτά που θέλει».

Η συνάντηση με τον Τσίπρα πριν τις εκλογές του 15′

«Δηλαδή, μας λέτε ότι μπορεί να πάει και με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη;», ρωτήθηκε, λέγοντας πως «ο Σαμαράς είναι ικανός να πάει με τους πάντες, εδώ πήγε με το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι αν η ΝΔ θα δεχτεί πίσω τον Σαμαρά, όπως έγινε στο παρελθόν και το πλήρωσε. Το πληρώνει και τώρα. Η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν πρόκειται ο κόσμος ξανά να πέσει θύμα του κ. Σαμαρά».

Μιλώντας για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι δεν έχει προλάβει να το διαβάσει ολόκληρο. Ερωτώμενος αν είναι αληθή τα γεγονότα όπως τα αφηγείται σχετικά με μια συνάντηση που είχαν πριν από τις εκλογές του ’15 για να μπει στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και να μην κατέβουν οι ΑΝΕΛ στις εκλογές, είπε: «Αυτό το κομμάτι δεν το έχω διαβάσει ακόμα αλλά έτσι είναι. Ήταν 15Αυγουστος ήμουν στο υπουργείο η οικογένειά μου όμως ήταν στην Ικαρία και πήγα να τους δω την ημέρα της Παναγίας και δέχομαι ένα τηλεφώνημα που μου λέει ότι «πρέπει να βρεθούμε αμέσως».

Φεύγω με το φουσκωτό από την Ικαρία και πάω στο Σούνιο και μάλιστα ήμουν με την σύζυγό μου μαζί και μου λέει από τη στιγμή που έχουμε διαφορετική λαϊκή εντολή και πρέπει να προχωρήσουμε στην συμφωνία η οποία έγινε με την πρόταση των ΗΠΑ, που χαίρομαι που το λέει πλέον δημόσια.

Για τα δύο τηλεφωνήματα Ομπάμα και εν συνεχεία την παρέμβαση του Ολάντ. Μου λέει θεωρώ ότι δεν έχουμε τη λαϊκή εντολή, εμείς το ’15 ψηφιστήκαμε με άλλο πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή προκύπτει μια νέα συμφωνία την οποία πρέπει να πάρουμε την έγκριση του ελληνικού λαού. Του λέω είμαι απόλυτα σύμφωνος. Μου λέει καταλαβαίνω ότι και εσύ δέχεσαι πίεση από τους ΑΝΕΛ θα σου προτείνω εάν θέλεις, να κατέβουμε από κοινού, να ενταχθούν οι ΑΝΕΛ με υποψηφίους δικούς και εσύ βεβαίως στον ΣΥΡΙΖΑ».

«Με τον Τσίπρα μιλούσαμε από το ’14»

«Του λέω εγώ στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορώ να ενταχθώ έχουμε διαφορετικές ιδεολογικές απόψεις από εκεί και πέρα θα το παλέψουμε και θα μπούμε οι ΑΝΕΛ και θα κυβερνήσουμε και μαζί. Η προσφορά του ήταν πολύ έντιμη, μάλιστα δεν ξέρω αν το γράφει μέσα μου λέει να κάνουμε τις εκλογές 13 του μηνός. Του λέω 13 του μηνός ξέχνα το είμαι προληπτικός, κι έτσι γίνανε οι εκλογές στις 20 του μηνός».

«Μετά τις εκλογές μόνος σας ανεβήκατε στην κερκίδα και ουσιαστικά «υποχρεώσατε» τον κ. Τσίπρα στην συγκυβέρνηση γιατί φαίνεται ότι σκεφτόταν και τον κ. Θεοδωράκη και την Φ. Γεννηματά”, ερωτήθηκε, με τον Πάνο Καμμένο να απαντά: «Όπως γράφει και στο βιβλίο του εμείς επικοινωνούσαμε από το ’14 μαζί προκειμένου να υπάρχει τουλάχιστον μια συμφωνία στις βασικές αρχές της περίπτωσης που θα μπορούσαμε να συγκυβερνήσουμε. Μίλαγα και μαζί του, μίλαγα και με τον Ν. Παππά αλλά και με άλλους.

Χαίρομαι πολύ καταρχήν που ξεκαθαρίζει το θέμα των Πρεσπών γιατί όπως γράφει μέσα οι Πρέσπες δεν ήταν στην συμφωνία για να κυβερνήσουμε και μάλιστα εγώ είχα ασκήσει βέτο για το θέμα των Πρεσπών όπως και για άλλα θέματα, εκεί ξεκαθαρίζει αυτό το οποίο προσπαθούσαν να μου χρεώσουν και η Χρυσή Αυγή και η ακροδεξιά δηλαδή ότι ο Καμμένος πήγε και συμφώνησε. Εγώ ποτέ δεν συμφώνησα, για αυτό έφυγα από την πολιτική και παραιτήθηκα και από βουλευτής και από αρχηγός και από υπουργός και χαίρομαι που το αναγνωρίζει και το λέει δημόσια ότι δεν ήρθε προς ψήφιση και προς έγκριση η Συμφωνία των Πρεσπών όσο ήμουνα εγώ στην κυβέρνηση. Όταν το έφερε πλέον προς έγκριση εγώ έφυγα και από την πολιτική και από την κυβέρνηση ασχέτως αν κάποιοι από τους βουλευτές μου τον ακολούθησαν».

Το ραντεβού Καμμένου – Τσίπρα στην Κουμουνδούρου

Σε νέα ερώτηση για το αν είναι αληθές ότι ανέβηκε ακάλεστος στην εξέδρα και αν υπήρχαν σκέψεις να κάνει με άλλους κυβέρνηση ο Τσίπρας, αναφέρθηκε στο ραντεβού στην Κουμουνδούρου και στη συμφωνία για τη συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας:

«Το ραντεβού στην Κουμουνδούρου κλείστηκε στην αρχή στη 1 το μεσημέρι εν συνεχεία με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «έλα πιο νωρίς» και πήγα στις 10 η ώρα. Περίμενε ότι εγώ θα βάλω όρους δηλαδή ότι θέλω 10 υπουργεία, θέλω γενικούς γραμματείς κλπ. εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που βάζω όρους, εγώ αυτό που ζήτησα είναι η προγραμματική μας συμφωνία κι από εκεί και πέρα ήθελα να διασφαλίσω το θέμα του υπουργείου Άμυνας διότι εκείνη την εποχή τα περισσότερα στελέχη της Αστυνομίας είχαν πάει στην Χρυσή Αυγή και κινδύνευε και το στράτευμα να οδηγηθεί προς τα εκεί, και ήθελα να σωθεί τουλάχιστον το θέμα της Εθνικής Άμυνας γιατί ήξερα ότι υπάρχουν απειλές από την Τουρκία. Και αυτό το αποδέχτηκε και είναι προς τιμήν του ότι λέει ότι δεν του ζήτησα ποτέ τίποτα, μάλιστα και την αντιπροεδρία της κυβέρνησης την αρνήθηκα».

Σε ερώτηση για το αν υπήρχε «θέμα να μπει άλλο κόμμα» εκτός από τους ΑΝΕΛ και αν είχε πει κάτι τέτοιο ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πάνος Καμμένος είπε πως ο μετέπειτα κυβερνητικός του εταίρος «είχε αναφέρει το θέμα του κ. Θεοδωράκη αλλά ο κ. Θεοδωράκης τότε ήταν ο πλέον μνημονιακός. Μου είχε πει ότι θα δει και τον κ. Θεοδωράκη. Ο κ. Τσίπρας πάντα ήθελε να υπάρχει ένας δημοκρατικός διάλογος με όλα τα κόμματα».

«Αν έμπαινε ο Θεοδωράκης εσείς θα φεύγατε;», ερωτήθηκε, με τον Πάνο Καμμένο να απαντά: «Δεν έχω τίποτα με τον Θεοδωράκη αλλά ήταν εντελώς διαφορετική η πολιτική του. Ήταν η πολιτική να ακολουθήσουμε τις εντολές των Βρυξελλών και της πολιτικής επιβολής της Γερμανίας προς τη χώρα μας».

«Ειπώθηκε το εγώ θα είμαι ο Ζέρβας και εσύ ο Βελουχιώτης»

Ερωτηθείς αν ισχύουν αυτά που περιγράφει στο βιβλίο του ο κ. Τσίπρας όσον αφορά το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο Πάνος Καμμένος σημείωσε: «Υπήρχε επαναστατικώ δικαίω τότε η εκλογή κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν αντιληφθεί αυτό που είχε αντιληφθεί ο Α. Τσίπρας και εγώ και που θέλαμε να γυρίσουμε τη χώρα σε σταθερότητα, να φύγουμε από τα μνημόνια από εκεί και πέρα όμως να μην πάμε σε ακραίες λύσεις… Υπήρχε αναπληρωτής υφυπουργός δικός μου ο οποίος ήθελε να πάει στο Μαδούρο βόλτα ή ήθελε να κάνει στρατόπεδο Άρης Βελουχιώτης», αναφερόμενος στον Κώστα Ήσυχο.

Ερωτηθείς αν ειπώθηκε το «Εγώ θα είμαι ο Ν. Ζέρβας και εσύ ο Α. Βελουχιώτης», απάντησε πως «ειπώθηκε». «Όταν πρωτοβρεθήκαμε θα σας θυμίσω ότι η χώρα ήταν μοιρασμένη στα δύο. Ήταν πολεμικό το κλίμα και με τις πλατείες, υπήρχαν οι ακραίοι ευρωπαϊστές και τότε είχαμε και τη Χρυσή Αυγή οι οποίοι ωθούσαν στο να υπάρχει αίμα, εκεί έπρεπε να υπάρχει μια πρόταση εθνικής συμφιλίωσης και συνοχής. Εγώ δεν έπαψα ποτέ να είμαι Δεξιός και εκείνος δεν έπαψε ποτέ να είναι Αριστερός. Εγώ δεν άλλαξα ποτέ ιδεολογικές απόψεις ούτε εκείνος άλλαξε από εκεί και πέρα όμως η λογική του να στρέψουμε τη χώρα προς τις ΗΠΑ, να ζητήσουμε τη βοήθειά τους, να παρέμβουν και να κρατήσουμε την Ελλάδα μέσα στο δυτικό κόσμο δεν είναι ούτε δεξιό ούτε Αριστερό, είναι εθνικό».

Ερωτηθείς αν θα συμμετείχε στο ενδεχόμενο νέο κόμμα Τσίπρα, ο Πάνος Καμμένος είπε ότι «δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί, καταρχήν ο ίδιος πως βλέπει το μέλλον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοια ανάγκη ούτε πιστεύω ότι ο κόσμος χρειάζεται όλα τα παλιά υλικά. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή του τόπου».

Το δίλημμα για τις επόμενες εκλογές

Σε ερώτηση για το αν θα απαντούσε αρνητικά, αν του ζητούσε ο Τσίπρας να συμμετέχει, σημείωσε πως: «Εγώ πιστεύω ότι το δίλημμα των επομένων εκλογών λόγω και των μεγάλων συμφωνιών που γίνονται με τις ΗΠΑ η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα ενεργειακό κέντρο, η Ελλάδα δεν θα είναι ίδια μετά από πέντε χρόνια. Η Ελλάδα είναι ο πυλώνας σταθερότητας μεταξύ Ισραήλ -ΗΠΑ -Αιγύπτου αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.

Οι αποφάσεις για μένα στις επόμενες εκλογές θα είναι το δίλημμα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στο Ουκρανικό δηλαδή θα παραμείνουμε κάτω από μια διαλυμένη Ευρώπη η οποία δεν έχει κανένα μέλλον, δεν έχει καν παρουσία, την οποία αγνοούν οι πάντες ή θα δεθούμε με το άρμα των ΗΠΑ και της Μεσογείου; Εκεί πιστεύω ότι θα είναι το διακύβευμα και εκεί θα δημιουργηθούν νέες πολιτικές δυνάμεις. Και μέσα στη ΝΔ υπάρχουν οι ατλαντιστές και οι ευρωπαϊστές εκεί θα δημιουργηθούν νέες πολιτικές τάσεις, αυτά θα καθορίσουν και τις αποφάσεις μου».

Σε ερώτηση με αφορμή την ατάκα ότι «δεν υπάρχει ανάγκη κόμματος από παλιά υλικά» και το αν εννοεί τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Όχι δεν εννοώ αυτό, λέω ότι δεν υπάρχει η ανάγκη να επιστρέψουμε όλοι οι παλιοί πίσω, υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που πρέπει να μπουν στην πολιτική».

Τα εύσημα σε Πιερρακάκη, Παπασταύρου, Γεωργιάδη, Δένδια και τα “πυρά” για Χατζηδάκη

«Θα το σκεφτόσασταν να πάτε ή το απορρίπτετε;», ερωτήθηκε εκ νέου, απαντώντας: «Για μένα το ερώτημα είναι ποια κόμματα ή ποια μέρη των κομμάτων των υφισταμένων θα πάρουν την μεγάλη απόφαση για την μετατροπή της Ελλάδος όχι σε υπάλληλο του διευθυντηρίου των Βρυξελλών, μιας Ευρώπης που δεν υπάρχει αλλά της καινούργιας κατάστασης που διαμορφώνεται με την μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κέντρο και τη μετατροπή της χώρας σε πόλο σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως γίνεται προσπάθεια αλλά σε αυτή την προσπάθεια για παράδειγμα δεν είναι όλη η ΝΔ μέσα. Πολλοί υπουργοί το δουλεύουν, έχουν κάνει πολλά βήματα και χαίρομαι για αυτό όπως ο κ. Παπασταύρου, ο κ. Πιερρακάκης, ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Δένδιας είναι από τους ανθρώπους που δεν θα πάρουν την εντολή από τις Βρυξέλλες. Προχωρήσανε σε τολμηρές συμφωνίες με τις ΗΠΑ …

«Ποιοι είναι οι άλλοι που λέτε ότι είναι ευρωπαϊστές των Βρυξελλών», ερωτήθηκε, για να απαντήσει: «Ο Κ. Χατζηδάκης έχει το μυαλό του στις Βρυξέλλες, δεν μπορεί να φύγει από αυτή τη λογική εκεί πιστεύω ότι θα διαμορφωθούν και νέες πολιτικές συμφωνίες».

«Εσείς θα συμμετείχατε στο κομμάτι το φιλατλαντικό;», ήταν η επόμενη ερώτηση, με τον Πάνο Καμμένο να απαντά: «Εάν δω ότι θα χρειαστεί εκεί η δική μου παρέμβαση θα παρέμβω αλλά πιστεύω ότι το σκηνικό θα είναι εντελώς διαφορετικό στις επόμενες εκλογές. Είναι ξεκάθαρο ότι η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα η διαφορά όμως που θα υπάρχει με το δεύτερο ή το τρίτο κόμμα ή οι πλειοψηφίες που πρέπει να δημιουργηθούν για να δημιουργηθούν κυβερνήσεις θα διαμορφωθούν και με δεύτερες εκλογές».

«Πάντα έντιμη η σχέση μου με τον Τσίπρα»

Σε ερώτηση για το εάν το ΠαΣοΚ ή το κόμμα Τσίπρα θα είναι δεύτερο στις επόμενες εκλογές απάντησε: «Το ΠαΣοΚ δεν υπάρχει πια. Το μεν εκσυγχρονιστικό ΠαΣοΚ του Σημίτη έχει μπει στη ΝΔ, έχει ενταχθεί σε υπουργικές θέσεις. Πατριωτικό ΠαΣοΚ δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που στήριξαν την ιδέα «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» του Αν. Παπανδρέου άρα ποιο ΠΑΣΟΚ έχει μείνει; Κάποια υπολείμματα του ΠαΣοΚ τα οποία και αυτά θα καταρρεύσουν. Βεβαίως και θα δημιουργηθεί κάτι καινούργιο και κάτι καινούργιο που θα δημιουργηθεί πιθανώς να είναι αυτό που ονειρεύεται και περιγράφει ο Αλ. Τσίπρας από την πλευρά της Αριστεράς».

«Η σχέση μου με τον Αλ. Τσίπρα ήταν πάντα έντιμη, στη διάρκεια της διακυβέρνησης δεν ανταλλάξαμε ποτέ μια κακιά κουβέντα πέραν της Συνθήκης των Πρεσπών. Εκεί υπήρχε πολιτική διαφορά την οποία την ξέραμε από την αρχή. Πέραν της Συνθήκης των Πρεσπών εγώ δεν είχα ποτέ καμία αντιπαράθεση, πιστεύω ότι προσέφερε στη χώρα, ότι η διακυβέρνηση αυτή που οδήγησε στην έξοδο της χώρας από την κρίση, στην έξοδο από τα μνημόνια, στη στροφή της χώρας προς τις ΗΠΑ, στις γεωπολιτικές συμφωνίες με το Ισραήλ με την Αίγυπτο ήταν συνειδητές επιλογές που χαίρομαι που συνεχίζονται», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι είναι ομοφοβικός ο κ. Τσίπρας όπως δήλωσε ο κ. Κασσελάκης, είπε: «Ο Αλ.Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούω να του σέρνουνε. Ένα από τα θέματα τότε που εμείς σαν ΑΝΕΛ είχαμε διαφορά ήταν στο θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών το οποίο δεν πέρασε και πέρασε επί ΝΔ. Εκεί που είχαμε συμφωνίες τιμηθήκανε από όλες τις πλευρές, διερράγη η κυβέρνηση και η σχέση μας λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών. …Τον εμπιστεύομαι και πιστεύω ότι η πείρα που απέκτησε όλα αυτά τα χρόνια και οι γνωριμίες αυτή τη στιγμή έχουν ένα πολύ πιο ώριμο να κυβερνήσει ηγέτη».

«Στο Μάτι δεν δόθηκε προς την πολιτική ηγεσία η σωστή πληροφόρηση»

Ερωτηθείς αν τον καλύπτουν τα όσα περιγράφει ο κ. Τσίπρας για το Μάτι, ο Πάνος Καμμένος σημείωσε: «Στο Μάτι γίνανε τεράστια εγκλήματα, λάθη. Εγώ στις 5 το απόγευμα πήγα στο Κέντρο Επιχειρήσεων στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ήμουνα μαζί με τον κ. Αποστολάκη, μαζί τον στρατηγό Φλώρο που είχε το γενικό πρόσταγμα και παρακαλούσαμε να διαθέσουμε δυνάμεις για να βοηθήσουμε για το Μάτι. Αρματαγωγό έφυγε και πήγε ανοιχτά από το Μάτι και δυνάμεις των βατραχανθρώπων αλλά δεν μας το απελευθέρωνε η Πολιτική Προστασία. Εκεί γίνανε εγκλήματα τα οποία οφείλονται και σε υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και στο ότι δεν δόθηκε προς την πολιτική ηγεσία η σωστή πληροφόρηση».

«Ήξερε ο Τσίπρας ότι υπάρχουν νεκροί;» ερωτήθηκε, με τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ να αναφέρει: «Προσγειώθηκε αργά, δεν ήταν το Κέντρο Επιχειρήσεων και οι πληροφορίες ήρθαν όταν πήγε στο Κέντρο Επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι προσπαθούσανε να του αποκρύψουν το μέγεθός της καταστροφής. Υπήρχε από το απόγευμα πληροφορία για νεκρό αλλά η άφιξη του τότε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας ήταν αργά τη νύχτα».