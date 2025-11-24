Από την καρδιά του Λονδίνου και του Sotheby’s στην πρόσοψη του εμβληματικού αθηναϊκού hotel-maison, δυο γιγάντια χρυσά μάτια εμπνευσμένα από τα 100 χρόνια του σουρεαλισμού ήρθαν για να αιχμαλωτίσουν μέσα τους την ελληνική πρωτεύουσα σε ένα ονειρικό παιχνίδι μεταξύ αλήθειας και φαντασίας.

Με μία εντυπωσιακή εικαστική εγκατάσταση, το THE DOLLI® ανοίγει τα μάτια του στην πόλη και συστήνεται σε επισκέπτες και περαστικούς δημιουργώντας ένα νέο εντυπωσιακό τοπόσημο. Τα δύο χρυσά μάτια είναι τοποθετημένα συμμετρικά στην πρόσοψή του και δίνουν στο αρχοντικό της οδού Μητροπόλεως μία διάσταση ανθρωπομορφική.

Η εγκατάσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο του 2025 στην πρόσοψη του Sotheby’s στο πλαίσιο της δημοπρασίας «Pauline Karpidas: The London Collection». Η εικαστική εγκατάσταση μεταφέρθηκε από τη μία μητρόπολη σε μία άλλη, στην Αθήνα, που ενέπνευσε τον σχεδιαστή της. Το έργο έρχεται να ενσωματωθεί στον μαγικό κόσμο του THE DOLLI®. Έναν κόσμο όπου το design, η τέχνη, η φιλοξενία και η πόλη αλληλεπιδρούν δημιουργώντας ένα νέο «hotel scene», μια πιο εκλεπτυσμένη προσέγγιση στην έννοια της φιλοξενίας, ανάμεσα σε έργα παλαιών πολιτισμών και δημιουργίες σύγχρονων καλλιτεχνών όπως René Magritte, Joan Miró, Pablo Picasso, Jean Cocteau, Lucio Fontana, Les Lalannes, μεταξύ πολλών άλλων.

To THE DOLLI® σας προσκαλεί να το επισκεφθείτε και να ζήσετε την λάμψη και την ομορφιά των ημερών.