Ο Λεβαδειακός συνεχίζει την… ξέφρενη πορεία του στην εφετινή Super League, καθώς πέρασε με νίκη κι απ’ την έδρα του Βόλου, επικρατώντας 2-1 (με ανατροπή) στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής κι εδραίωσε την παρουσία του στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα με το τρίτο σερί «τρίποντό» του.

Οι Βολιώτες που είχαν στον πάγκο τον Νίκο Μαναρώλη, βοηθό του Χουάν Φεράντο, διότι ο Ισπανός τεχνικός ήταν τιμωρημένος, προηγήθηκαν στο 22’ με τον Τζόκα, όμως η ομάδα της Λιβαδειάς «γύρισε» το ματς με δύο γκολ του Άλεν Όζμπολτ στο 44’ (πέναλτι) και στο 67’.

Ο Λεβαδειακός έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα στο 8ο λεπτό, όταν σε εκτέλεση φάουλ η μπάλα «στρώθηκε» στον Μπάλτσι, όμως το σουτ που επιχείρησε χτύπησε στο δοκάρι κι ακολούθως ο Σιαμπάνης απέκρουσε το πλασέ του Τσάπρα.

Στο 22’ ο Βόλος άνοιξε το σκορ με εκτέλεση φάουλ του Τζόκα, με την μπάλα να κοντράρει και στο τείχος και να αλλάζει πορεία για το 1-0 της θεσσαλικής ομάδας. Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να «απαντήσει» άμεσα, όμως στο 34’ ο Σιαμπάνης απέκρουσε και το πλασέ του Παλάσιος, ενώ στο 41’ δόθηκε πέναλτι (που επιβεβαιώθηκε απ’ το VAR) σε χέρι του Κάργα στο γύρισμα του Παλάσιος και το σουτ του Όζμπολτ. Ο τελευταίος ανέλαβε και την εκτέλεση και δεν… λάθεψε για το 1-1 των Βοιωτών.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Φορτούνα ολομόναχος μέσα στην περιοχή σούταρε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 57’ το πλασέ του Κωστή με τη μία πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ο Λεβαδειακός ήταν πολύ πιο επιθετικός στο γήπεδο και στο 67’ ανέτρεψε το σκορ, ξανά με τον Άλεν Όζμπολτ, ο οποίος έκανε μία υπέροχη κίνηση στην «καρδιά» της άμυνας του Βόλου και με κοντινό πλασέ έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Τσάπρα έκανε το 2-1 για την ομάδα της Βοιωτίας.

Οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία στο 79’ για να φέρουν το ματς ξανά σε ισορροπία, όταν από καλοτραβηγμένο φάουλ του Χουάνπι, ο Κάργας πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, όμως η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ. Το ίδιο συηνέβη και στο 90’+1′ όταν από γύρισμα μέσα στην περιοχή του Λεβαδειακού, ο Λαμαράνα έκανε ένα άτσαλο διώξιμο και λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.