Κυκλοφορεί από σήμερα το πολυαναμενόμενο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη».

Ο πρώτος πολίτης που το προμηθεύτηκε έξω από γνωστό βιβλιοπωλείο δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για να το διαβάσει, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ταξίδεψε ειδικά για τον σκοπό αυτό.

«Από τότε που μάθαμε ότι θα βγάλει βιβλίο, θέλαμε σίγουρα να μάθουμε τα γεγονότα από μέσα», δήλωσε αρχικά. «Την οπτική του Αλέξη την ξέρουμε ήδη. Ίσως όμως μάθουμε συμπεριφορές άλλων μέσα από τα μάτια του Αλέξη», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι έφτασε στο σημείο από νωρίς το πρωί.

«Έφυγα από το πατρικό μου στα Τρίκαλα για να είμαι σήμερα πρωί-πρωί εδώ και να το πάρω», είπε, σημειώνοντας πως βρέθηκε έξω από το βιβλιοπωλείο ήδη από τις 7:30.

Μιλώντας για το περιεχόμενο του βιβλίου, εξέφρασε την επιθυμία να μάθει στιγμές του παρασκηνίου που δεν έγιναν γνωστές στο κοινό. «Το βράδυ των πολιτικών αρχηγών, όταν έκλεισαν τα μικρόφωνα… εκεί, τι ειπώθηκε, θα ήθελα να το μάθω», ανέφερε.

Αναφερόμενος στους επικριτές του πρώην πρωθυπουργού, τόνισε ότι «όσοι κουνάνε τώρα το δάχτυλο στον Αλέξη δεν είναι σε θέση να το κάνουν και δεν είναι άμοιροι ευθυνών».

Κλείνοντας, δεν έκρυψε την «περηφάνια» και τη «χαρά» του για τον Αλέξη Τσίπρα. «Του εύχομαι όλα τα καλά, καλοτάξιδο το βιβλίο και να γίνει ξανά πρωθυπουργός. Το ιδανικό θα ήταν να ξαναφτιάξουν την παρέα που είχαν και να κυβερνήσουν πάλι την Ελλάδα», είπε.