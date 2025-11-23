Τα βίντεο από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα αποτυπώνουν με απόλυτη καθαρότητα τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε πρόσφατα από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Λίγα δευτερόλεπτα αρκούν για να φανεί ο «επαγγελματισμός» τους στην παρανομία και η οργάνωση με την οποία κινούνται τα μέλη της εγκληματικής ομάδας στο χώρο.

<br />

Με κουκούλες, γάντια και σκούρα ρούχα

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΒΗΜΑ φαίνονται και οι 4 κουκουλοφόροι, τα μέλη του κυκλώματος διαρρηκτών. Φορούν κουκούλες, γάντια και σκούρα ρούχα. Με διαρρηκτικά εργαλεία και μια αξίνα (εργαλείο κήπου) εισβάλουν σε δευτερόλεπτα μέσα στην εταιρεία και αναζητούν που βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της εταιρείας.

Διακριτοί ρόλοι και δρομολόγια διαφυγής

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν αναπτύξει ρόλους, σχεδίαζαν ακόμη και δρομολόγια διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ενώ χρησιμοποιούσαν οχήματα που είχαν κλέψει για να μην εντοπιστούν από τις αρχές. Οι δράστες συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικούς και φιλικούς δεσμούς.

<br />

Τα ευρήματα

Τα ευρήματα από τους χώρους όπου διέμεναν και στον αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποιούσαν, οι αρχές εντόπισαν κοσμήματα, ρολόγια, χρήματα, που είχαν αφαιρεθεί σε άλλη διάρρηξη.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, οι αστυνομικοί αναζητούν τυχόν και άλλες περιπτώσεις στις οποίες συνδέεται η οργάνωση. Τα βίντεο από τη δράση της, ωστόσο, έχουν ήδη προσφέρει κρίσιμα στοιχεία που συνέβαλαν στην εξάρθρωσή της.