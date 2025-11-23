Μετά από τρεις εξοντωτικές ημέρες στην Κίνα και αμέσως μετά από ένα διήμερο μαζί με τον καγκελάριο Μερτς στην σύνοδο κορυφής των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ, από το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, υποδέχεται αύριο Δευτέρα (24.11) στο Βερολίνο τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Η συγκυρία της επίσκεψης είναι δύσκολη, αλλά αυτήν τη φορά όχι για την ελληνική πλευρά, όπως παλαιότερα.

Η γερμανική οικονομία διανύει την τρίτη χρονιά σχεδόν μηδενικής ανάπτυξης, το βαρύ πυροβολικό της βιομηχανίας της, η αυτοκινητοβιομηχανία, ασθμαίνει, η γραφειοκρατία σπάει κόκαλα και ο κυβερνητικός συνασπισμός CDU/CSU και SPD αντιμετωπίζει κρίση και υπάρχει φόβος η νυν κυβέρνηση συνασπισμού να μην βγάλει τα Χριστούγεννα. Η Γερμανία σκιά του παλαιού καλού εαυτού της.

Με «διπλή» ιδιότητα

Υπό αυτήν την έννοια η επίσκεψη Πιερρακάκη θα μπορούσε να αποβεί και χρήσιμη για την φιλοξενούσα χώρα. Ίσως μάλιστα ο Γερμανός ομόλογός του αντλήσει διδάγματα για το πώς μια “χρεοκοπημένη” χώρα που ζούσε με χρήματα Γερμανών φορολογουμένων, όπως έγραφε η τοξική Bild, κατάφερε να ξεπεράσει την πρώτη διδάξασα Γερμανία σε ανάπτυξη εφαρμόζοντας επώδυνες μεταρρυθμίσεις.

Οι δύο υπουργοί, που γνωρίζονται καλά από τις συναντήσεις τους στα άτυπα συμβούλια του ECOFIN και του Eurogrup, θα ανταλλάξουν απόψεις για μια σειρά θεμάτων που αφορούν στην εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Αγοράς, την ανταγωνιστικότητα, την ενεργειακή μετάβαση, το ψηφιακό ευρώ, την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, αλλά και διμερή, όπως η οικονομική συνεργασία αλλά κυρίως η προσέλκυση επενδύσεων.

Αν δει κανείς πιο προσεκτικά το πρόγραμμά στην πραγματικότητα, ο κ. Πιερρακάκης επισκέπτεται το Βερολίνο και υπό την προηγούμενη ιδιότητα του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ενδεικτικό επ΄αυτού είναι ότι θα συναντηθεί με τον υπουργό Ψηφιοποίησης και Κρατικού Εκσυγχρονισμού Κάρστεν Βιλντεμπέργκερ. Πρόκειται για ένα νέο υπουργείο που δημιούργησε ο καγκελάριος Μερτς για να βγάλει τη χώρα του από τον γραφειοκρατικό μεσαίωνα.

Ομιλία στο Hertie School of Governance

Για όλα αυτά τα ζητήματα ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών έχει προσκληθεί στο Hertie School of Governance ως κύριος ομιλητής σε πάνελ, όπου θα παρουσιάσει την δική του εμπειρία και συμβολή στην ανάκαμψη της Ελλάδας, τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, την Ψηφιακή Οικονομία, τη σχέση πολίτη με κράτος και θέματα που σχετίζονται με όλο αυτό το πλέγμα. Τίτλος της ομιλίας: «Μαθαίνοντας από το Ελληνικό Μοντέλο: Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα και Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Κυριαρχία». Η Σχολή Hertie, που είναι ιδιωτική με φοιτητές από πάνω από 90 χώρες, δίδει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους. Το 2018 ίδρυσε μεταξύ άλλων Κέντρο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας προγραμματίζεται πρωινό εργασίας στο Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ, όπου ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί με μέλη της Κ.Ο του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, ενώ αργότερα στη Βουλή θα γνωρίσει μέλη της ομάδας Φιλίας Γερμανίας-Ελλάδας και τον επικεφαλής της βαθύ φίλο και γνώστη της Ελλάδας Τόμας Ράχελ. Μια επίσκεψη κανονικότητας δύο ισότιμων εταίρων της ΕΕ, χωρίς απρόοπτα, πηχυαίους τίτλους στις γερμανικές εφημερίδας και αιφνιδιασμούς, που αποπνέει το καλό διμερές κλίμα. Με προοπτικές να γίνει καλύτερο έπειτα από τις επισκέψεις 4 κορυφαίων Ελλήνων υπουργών σε ένα μήνα στο Βερολίνο.