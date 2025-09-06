Στο φουλ η μηχανή τηλεοπτικής παραγωγής φέρνει ορισμένες εντυπωσιακές ξένες σειρές από νωρίς, με την είσοδο του φθινοπώρου. Πεπειραμένοι δημιουργοί όπως ο Στίβεν Νάιτ και ο Ράιαν Μέρφι καταθέτουν νέες προτάσεις (στην ιστορική περιπέτεια ο πρώτος, στο δικαστικό δράμα ο δεύτερος) ταυτόχρονα με τα μεγάλα ή και τα νεοφερμένα ταλέντα που θα δοκιμαστούν ούτως ή άλλως στην αρένα των θεάσων του streaming.

Λίγο πριν μπει ο Δεκέμβρης, η επάνοδος του Stranger Things για την τελευταία του σεζόν στην πλατφόρμα του Netflix, αποτελεί το τηλεοπτικό γεγονός που πολλοί περιμένουν εδώ και καιρό.

AKA Charlie Sheen

Ημερομηνία προβολής: 10 Σεπτεμβρίου

«Τα πράγματα που σκοπεύω να μοιραστώ, είχα δώσει ιερή υπόσχεση να τα αποκαλύψω μόνο σε έναν θεραπευτή». Ο Τσάλι Σιν μιλάει για την ταραχώδη ζωή του στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ σε δύο μέρη, που καλύπτει την πορεία του από «πιο ακριβοπληρωμένος τηλεοπτικός σταρ όλων των εποχών» στην κατάρρευση λόγω ναρκωτικών.

Black Rabbit

Ημερομηνία προβολής: 18 Σεπτεμβρίου

Το Netflix έχει ετοιμάσει το νέο δράμα της σεζόν με θέμα ένα εστιατόριο, ζηλεύοντας την επιτυχία του The Bear. Το Black Rabbit ξεκινά με μια ληστεία σε ένα πολυτελές πάρτι στο ομώνυμο εστιατόριο της Νέας Υόρκης και από εκεί και πέρα ανεβάζει ρυθμούς.

Οι Τζουντ Λο και Τζέισον Μπέιτμαν συμπρωταγωνιστούν ως αδελφοί Τζέικ και Βινς Φρίντκεν, των οποίων οι ζωές ξετυλίγονται με ταχύτητα. Με φόντο την έντονη νυχτερινή ζωή της Νέας Υόρκης, η σειρά επικεντρώνεται στους δύο αδελφούς : ο Τζέικ (Τζουντ Λο) είναι ο χαρισματικός ιδιοκτήτης του Black Rabbit, εστιατορίου και VIP lounge, σταθερά ανερχόμενο ως το πιο δημοφιλές στέκι της Νέας Υόρκης. Όταν όμως ο αδελφός του, Βινς (Τζέισον Μπέιτμαν), επιστρέφει απροσδόκητα στην επιχείρηση, σύντομα ξεσπούν προβλήματα, «ανοίγοντας την πόρτα σε παλιά τραύματα και νέους κινδύνους που απειλούν να καταστρέψουν όλα όσα έχουν χτίσει».

House of Guiness

Ημερομηνία προβολής: 25 Σεπτεμβρίου

Στη νέα του δραματική σειρά, ο υποψήφιος για Όσκαρ Στίβεν Νάιτ (Peaky Blinders) ανταλλάσσει τους ομιχλώδεις δρόμους του Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας με τα σοκάκια και τα μεγαλοπρεπή αρχοντικά του Δουβλίνου, καθώς και με την παγκοσμίου φήμης ζυθοποιεία των Γκίνες. Η σειρά House of Guinness μας μεταφέρει πίσω στη δεκαετία του 1860, όπου η ισχυρή και διεφθαρμένη οικογένεια του τίτλου βρίσκεται στο απόγειο της δόξας της.

«Πρόκειται για την εξωπραγματική ιστορία μιας οικογένειας που τυχαίνει να είναι οι κληρονόμοι της μεγαλύτερης ζυθοποιίας στον κόσμο. Είναι νέοι και τους ανατίθεται το καθήκον να αναλάβουν αυτό το απίστευτα επιτυχημένο εμπορικό σήμα», λέει ο Στίβεν Νάιτ. «Η προτεραιότητα είναι: Μην τα θαλασσώσετε. Και η δεύτερη προτεραιότητα είναι να γίνει η Guinness ακόμα μεγαλύτερη».

Η σειρά διαδραματίζεται στο Δουβλίνο και στη Νέα Υόρκη με νέους ηθοποιούς στο καστ, όπως οι Τζέιμς Νόρτον, Άντονι Μπόιλ, Ντέρβλα Κίρουαν και Τζακ Γκλίζον.

Wayward

Ημερομηνία προβολής: 25 Σεπτεμβρίου

Ένα θρίλερ που διαδραματίζεται σε ένα σωφρονιστικό ίδρυμα για εφήβους με την Τόνι Κολέτ ως διευθύντρια του ιδρύματος. Η μίνι σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου, μεταφέροντάς μας στο Tall Pines, μια ειδυλλιακή πόλη όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Κρίνοντας από την ανατριχιαστική παρουσία της Κολέτ στο τρέιλερ, το δημιουργό Μέι Μάρτιν (χρησιμοποιεί την ουδέτερη ως προς το φύλο αντωνυμία they) τολμά σοβαρά τη μετάβαση από την κουίρ ρομαντική κωμωδία Feel Good (2020-2021) στο θρίλερ αξιώσεων.

The Beast in Me

Ημερομηνία προβολής: 13 Νοεμβρίου

Αρωμα «Homeland», μια σειρά που άρεσε πολύ όσο και μισήθηκε από τους πολέμιους της υποκριτικής μανιέρας της πρωταγωνίστριας της, κουβαλά το νέο δημιούργημα των συνεργατών της προ 20ετίας τηλεοπτικής επιτυχίας και λέγεται The Beast in Me. Πρόκειται για θρίλερ πάνω στα γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή μιας πάλαι ποτέ επιτυχημένης μυθιστοριογράφου που χάνει τον μικρό της γιο. Όταν ένας άντρας που υποδύεται ο Μάθιου Ρις, διαβόητος για την εξαφάνιση της συζύγου του, μετακομίζει στο διπλανό σπίτι, αυτή γίνεται εμμονική.

Stranger Things Σεζόν 5

Ημερομηνία προβολής: 26 Νοεμβρίου

Μετά από αναρίθμητες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία της τελευταίας της σεζόν, η αγαπημένη σειρά-αποθέωση των 80s, Stranger Things, φαντάζει ως το τηλεοπτικό γεγονός του 2025. Τα πρώτα 4 επεισόδια θα κυκλοφορήσουν τον Νοέμβριο, τα επόμενα 3 θα ακολουθήσουν την ημέρα των Χριστουγέννων και το φινάλε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Οι λεπτομέρειες είναι λίγες, αλλά αναμένεται ένα μεγαλειώδες θέαμα, καθώς το Upside Down (το μεταφυσικό Πάνω Κάτω που κατατρέχει τους ήρωες) συμβαίνει στο ίδιο το Χόκινς. Περισσότερη δράση (όσο γίνεται), νέοι χαρακτήρες, πολλά τέρατα και μεγαλύτερη διάρκεια από ποτέ.

Ολα επιτρέπονται (All’s Fair)

Ημερομηνία προβολής: Φθινόπωρο 2025

Μια ομάδα δυναμικών γυναικών δικηγόρων διαζυγίων ανοίγει το δικό της γραφείο, αντιμετωπίζοντας υποθέσεις υψηλού κινδύνου, προσωπικά δράματα και κοινωνικά μυστικά σε έναν κόσμο όπου τα χρήματα κυβερνούν τις σχέσεις. Λαμπερό καστ με πρωταγωνίστρια την Κιμ Καρντάσιαν και τις πολύπειρες δρομείς στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη, Γκλεν Κλόουζ, Ναόμι Γουότς και Σάρα Πόλσον, να την πλαισιώνουν. Ατμόσφαιρα καυστικού ανταγωνισμού διαχέεται σε αυτό το νέο δικαστικό δράμα από τον σκληραγωγημένο στις μεγάλες αποστάσεις της τηλεόρασης και τολμηρό Ράιαν Μέρφι που είχε συνεργαστεί ξανά με την Κιμ Καρντάσιαν στο American Horror Story.

Chad Powers

Ημερομηνία προβολής: 30 Σεπτεμβρίου

Οκτώ χρόνια μετά από ένα ασυγχώρητο λάθος που κατέστρεψε την πολλά υποσχόμενη καριέρα του στο κολεγιακό φούτμπολ, ο ξεπεσμένος σταρ του NFL, Ρας Χόλιντεϊ, προσπαθεί να αναβιώσει τα όνειρά του μεταμφιεσμένος στον εκκεντρικό μεν, ταλαντούχο δε Τσαντ Πάουερς, που εμφανίζεται από το πουθενά και εντάσσεται στους επίδοξους South Georgia Catfish.

The Beatles Anthology

Ημερομηνία προβολής: 26 Νοεμβρίου

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη της προβολή στην βρετανική τηλεόραση, η σειρά The Beatles Anthology (1995-1996), γνωστή ως το τέλειο ντοκιμαντέρ για τα Σκαθάρια, θα κάνει την επανεμφάνιση της ανανεωμένη από την εταιρεία παραγωγής του Πίτερ Τζάκσον. Το νέο ένατο επεισόδιο περιέχει πλάνα από τα παρασκήνια με τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ να εργάζονται πάνω στο συγκεκριμένο πρότζεκτ στα μέσα της δεκαετίας του ’90.

FX

The Lowdown

Ημερομηνία προβολής: 23 Σεπτεμβρίου

Το 2011, ο δημοσιογράφος και αυτοαποκαλούμενος «ιστορικός της αλήθειας» Λι Ρόι Τσάπμαν δημοσίευσε μια εμπρηστική αποκάλυψη για τις μυστικές σχέσεις του ιδρυτή της Τούλσα με την Κου Κλουξ Κλαν, αναγκάζοντας την πόλη της Οκλαχόμα να επανεξετάσει το παρελθόν της. Ο Ίθαν Χοκ πρωταγωνιστεί σε αυτή την εκδοχή της πραγματικής ιστορίας του Τσάπμαν σε ύφος νεο-νουάρ. Την σκηνοθεσία υπογράφει ο γηγενής Αμερικανός σκηνοθέτης Sterlin Harjo, συν-δημιουργός της εφηβικής κωμωδίας Reservation Dogs.

The Task

Ημερομηνία προβολής: 7 Σεπτεμβρίου

Έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που είδαμε ένα συναρπαστικό αστυνομικό δράμα του HBO. Η νέα μίνι αστυνομική σειρά είναι δημιουργία του Μπραντ Ίνγκελσμπι, του δημιουργού του Mare of Easttown, και πρωταγωνιστεί ο Μαρκ Ράφαλο ως πράκτορας του FBI που αναλαμβάνει να ηγηθεί μιας ειδικής ομάδας, η οποία στοχεύει να τερματίσει μια σειρά βίαιων διαρρήξεων υπό την ηγεσία ενός ανυπόληπτου οικογενειάρχη.

The Girlfriend

Ημερομηνία προβολής: 10 Σεπτεμβρίου

Η Ρόμπιν Ράιτ αντιμετωπίζει την Ολίβια Κουκ σε αυτό το ψυχολογικό θρίλερ έξι επεισοδίων, που είναι προσαρμογή του μπεστ στέλερ μυθιστορήματος της Μισέλ Φράνσις: μια πλούσια γυναίκα αμφισβητεί τα κίνητρα της νέας κοπέλας του γιου της. Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα; Η 59χρονη ηθοποιός που πρόσφατα άφησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το χαοτικό Λος Άντζελες για τη Βρετανία όπου μοιράζεται τη ζωή της με νέο σύντροφο, έχει και την ευθύνη της σκηνοθεσίας.

The Savant

Ημερομηνία προβολής: 26 Σεπτεμβρίου

Η οσκαρούχος Τζέσικα Τσαστέιν, πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική διασκευή ενός άρθρου του Cosmopolitan από το 2019. Η σειρά επικεντρώνεται στα γεγονότα του επαγγέλματος που αντιμετωπίζει μια αναλύτρια του FBI, η οποία εξειδικεύεται στον εντοπισμό ανδρών στο διαδίκτυο που σχεδιάζουν μαζικές δολοφονίες στο διαδίκτυο, όσο και αυτών που έχουν φετίχ με τη βία. Δεδομένης της ανησυχητικής αύξησης των ακροτήτων και των βίαιων περιστατικών online, η σειρά φαίνεται να έχει τουλάχιστον το ένστικτο της επικαιρότητας.

Down cemetery road

Ημερομηνίας προβολής: 29 Οκτωβρίου

Ο συνδυασμός των μπεστ σέλερ του Μικ Χέρον και του προϋπολογισμού της Apple έχει ήδη αποδώσει καρπούς με την τεράστια επιτυχία της κατασκοπικής σειράς Slow Horses. Προκύπτει τώρα μια λαμπρή προσαρμογή της σειράς μυθιστορημάτων του συγγραφέα, που ακολουθεί την ιδιωτική ντετέκτιβ Ζόι Μπεμ. Όταν ένα σπίτι καταστρέφεται μετά από έκρηξη σε ένα ήσυχο προάστιο του Οξφόρδης και μια νεαρή κοπέλα εξαφανίζεται, η γειτόνισσα Σάρα (Ρουθ Γουίλσον) βάζει στόχο να τη βρει, ζητώντας τη βοήθεια της Μπεμ (Έμμα Τόμσον). Οι αγαπημένες Αγγλίδες ηθοποιοί μπλέκονται σε μια θανατηφόρα συνωμοσία.