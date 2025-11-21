Ιδιαίτερα αρνητικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων σχετικά με το σχέδιο των 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία, καθώς θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερα φιλορωσικό, ενώ περιέχει και παραχωρήσεις προς τη Μόσχα, οι οποίες υπερβαίνουν τις κόκκινες γραμμές, όπως είναι η παραχώρηση της περιοχής του Ντονμπάς.

«Το σχέδιο δεν περιέχει καμία παραχώρηση από τη Ρωσία»

«Το σχέδιο δεν περιέχει καμία παραχώρηση από τη Ρωσία» ανέφερε χαρακτηριστικά η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, και πρόσθεσε: «Για να επιτύχει οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο, πρέπει να υποστηριχθεί από την Ουκρανία και πρέπει να υποστηριχθεί από την Ευρώπη. Η πίεση πρέπει να ασκείται στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα. Η επιβράβευση της επιθετικότητας θα προκαλέσει μόνο περισσότερη εκ μέρους του επιτιθέμενου».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει «να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές» τώρα που ξεκινά ο χειμώνας.

Ο Βάντεφουλ πρόσθεσε ότι είχε μιλήσει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ – ο οποίος βρίσκεται πίσω από το σχέδιο των 28 σημείων – καθώς και με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ μιλώντας στο Politico ανέφερε ότι υπάρχει μια «θύελλα διπλωματικών ενεργειών» σε εξέλιξη, καθώς οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να στηρίξουν την ουκρανική θέση και να αποφύγουν μια συμφωνία που να ευνοεί τη Ρωσία.

Επείγουσα τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών – Ζελένσκι

Την ίδια ώρα, επείγουσα τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχουν σήμερα Ευρωπαίοι ηγέτες σχετικά με το σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο προβλέπει επώδυνες παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μετρς ακύρωσε το σημερινό πρόγραμμά του προκειμένου να συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο, στην οποία θα μετέχουν επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι της γερμανικής κυβέρνησης.

Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, που φέρεται να έχει καλή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με έτερη πηγή που επικαλείται το Bloomberg, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν επίσης να κανονίσουν μια τηλεφωνική επικοινωνία με τις ΗΠΑ προκειμένου να συζητήσουν την πρόταση ειρηνευτικού σχεδίου.

Νωρίτερα η Wall Street Journal ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες επεξεργάζονται τη δική τους αντιπρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και προσπαθούν να πείσουν την Ουκρανία να υποστηρίξει το σχέδιό τους, το οποίο προβλέπεται να είναι πιο ευνοϊκό για το Κίεβο, στην απόηχο του αμερικανικού σχεδίου 28 σημείων που κρίνεται πολύ ευνοϊκό για τη Ρωσία.

Η τοποθέτηση Μητσοτάκη

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εξέφρασε αρχικά προβληματισμούς για το γεγονός ότι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν ενημερωθεί επίσημα για τις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων σχετικά με το σχέδιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων, ενώ επεσήμανε πως παρόλο που κάθε ευρωπαϊκή χώρα, και η δική μας, προσπαθεί να αντιμετωπίσει εσωτερικές προκλήσεις, οφείλει να στηρίξει την Ουκρανία.

«Κατανοούμε ότι ως Ευρωπαίοι πρέπει να στηρίξουμε οικονομικά την Ουκρανία. Πιστεύω ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις δικές της προκλήσεις, όμως εναπόκειται σε κάθε χώρα να προωθήσει μεταρρυθμίσεις ώστε να υπάρχει κοινός βηματισμός», ανέφερε.

Παράλληλα, τρωτό σημείο στο σχέδιο του Τραμπ, αποτελεί για τον Έλληνα πρωθυπουργό η παραχώρηση εδαφών από το Κίεβο, όπως τόνισε.