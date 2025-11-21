Ασφυκτικές είναι οι αμερικανικές πιέσεις προς την Ουκρανία για να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, με την Ουάσινγκτον να απειλεί με διακοπή της παροχής πληροφοριών και όπλων.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει μεγαλύτερη πίεση από την Ουάσινγκτον να συμφωνήσει στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, η οποία έχει επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, σε σχέση με προηγούμενες διαπραγματευτικές προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων απειλών για διακοπή της παροχής πληροφοριών και όπλων, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Μία από τις πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήθελαν η Ουκρανία να υπογράψει ένα πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι την επόμενη Πέμπτη (27/11).

Η αποκάλυψη έγινε ενώ είναι σε εξέλιξη πυρετώδεις διαβουλεύσεις ανάμεσα στον Ζελέσνκι και Ευρωπαίους ηγέτες για τις επόμενες κινήσεις και ενόψει της τηλεφωνικής επικοινωνίας που θα έχει ο Ουκρανός πρόεδρος με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η προσπάθεια της συμμαχίας των προθύμων επιβραδύνει ή να μπλοκάρει την πρόταση ΗΠΑ-Ρωσίας αναμένεται να κυριαρχήσει στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική αυτό το Σαββατοκύριακο όπου θα δώσουν το παρών οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.