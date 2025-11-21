Το γεγονός ότι η Ρωσία έλαβε το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία, αλλά και ότι είναι έτοιμη να συζητήσει με βάση αυτό το σχέδιο μια ειρηνική διευθέτηση της Ουκρανικής κρίσης, επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε: «Το σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια οριστική ειρηνική διευθέτηση, αλλά το κείμενο δεν έχει συζητηθεί λεπτομερώς με τη Ρωσία επειδή το Κίεβο είναι αντίθετο». Όπως σημείωσε: «Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της εξακολουθούν να τρέφουν την ψευδαίσθηση ότι είναι δυνατόν να ηττηθεί στρατηγικά η Ρωσία».

Ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμος για μια ειρηνική διευθέτηση, όμως «οι λεπτομέρειες του σχεδίου θα πρέπει να συζητηθούν».