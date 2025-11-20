Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα (20/11), με βροχές να αναμένονται στα δυτικά της χώρας, σε Μακεδονία, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 3 – 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα τμήματα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, λόγω των συνθηκών ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία από 17 – 23 βαθμούς και τους ανέμους στα 4 – 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα είναι βροχερή. Η θερμοκρασία από 13 – 20 βαθμούς και οι άνεμοι στα 2 – 5 μποφόρ.

Ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα

Την Παρασκευή στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου, την ανατολική Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πέφτει η θερμοκρασία

Το Σάββατο στα δυτικά και τα βόρεια θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά. Περισσότερο κρύο θα έρθει σε όλη την χώρα από την Κυριακή. Αρχικά στα βόρεια και τα δυτικά, ενώ μικρότερη πτώση θερμοκρασίας θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στα δυτικά. Στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Το βράδυ στα βορειοδυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Τη Δευτέρα θα έχουμε μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι βροχές θα υποχωρήσουν και αναμένεται να βρέξει πρόσκαιρα στις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

