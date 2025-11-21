Άστατος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, στα δυτικά και βόρεια, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ προειδοποιήσεις υπάρχουν για

ισχυρές βροχές και καταιγίδες που προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν νεφώσεις.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το Σάββατο, στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή, στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημερι. Στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές οι οποίες από το απόγευμα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά.

Η θερμοκρασία σε πτώση, η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή.

Τη Δευτέρα, στα Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Καστελλόριζου) νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες στα δυτικά από το απόγευμα θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Την Τρίτη, αραιές νεφώσεις, στα δυτικά πιο πυκνές όπου θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινομένα από το απόγευμα βαθμιαία θα επεκταθούν ανατολικότερα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στο Ιόνιο 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.