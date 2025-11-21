Ένας 16χρονος λιποθύμησε μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα του Περιστερίου, με τις Αρχές να προχωρούν σε δύο συλλήψεις για το περιστατικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα, όταν το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση, σύμφωνα με την οποία ένας ανήλικος εντοπίστηκε λιπόθυμος έξω από μπαρ στο Περιστέρι.

Το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σημείο και ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν πως ο νεαρός είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 38χρονος υπεύθυνος του μπαρ, αλλά και ο πατέρας του 16χρονου για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.