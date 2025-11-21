Με μία δύναμη πυρός 4 δισ. ευρώ που ρίχνει σταδιακά από το 2021 μέχρι το 2030 η Motor Oil υπό τη διοίκηση του Γιάννη Βαρδινογιάννη χτίζει έναν multi – energy ηγέτη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Χθες 20 Νοεμβρίου ο Πέτρος Τζαννετάκης, αναπληρωτής CEO και ο Γεώργιος Τριαντάφυλλου γενικός διευθυντής Στρατηγικής της Motor Oil παρουσίασαν στους αναλυτές και εκπροσώπους χρηματοοικονομικών οίκων το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου μέχρι το 2030.

Από το διυλιστήριο της Κορίνθου, που γεννήθηκε πριν 53 χρόνια και παραμένει η ναυαρχίδα του Ομίλου με τη διοίκηση να επιλέγει τις συνεχείς επενδύσεις σε αυτό ακόμα και εν μέσω της «υστερίας»για την πράσινη μετάβαση, η Motor Oil ήδη μετρά πάνω από 100 εταιρείες. Εξαπλωμένες στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης «χτίζουν έναν ηγέτη με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στην ενέργεια», όπως σημείωσαν χθες στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές οι Τζαννετάκης και Τριανταφύλλου.

Motor Oil: Οι νέες επενδύσεις 1,7 δισ. ευρώ και οι στόχοι έως το 2030

Η Motor Oil έχει ήδη επενδύσει 2,3 δισ. ευρώ από το 2021 μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2025 και πλέον προχωρά με άλλα 1,7 δισ. ευρώ έως το 2030.

Στοχεύει μεταξύ άλλων σε υψηλή λειτουργική κερδοφορία από δραστηριότητες πλην των πετρελαιοειδών. Το στρατηγικό σχέδιο επιβεβαιώνει και φέτος τον στόχο που είχε τεθεί πέρυσι ώστε το 40% των EBITDA το 2030 να είναι από τις υπόλοιπες πράσινες και εναλλακτικές δραστηριότητες της Motor Oi. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, αυτό υπολογίζεται σε περίπου 400 με 500 εκατ. ευρώ.

Και η επίτευξη αυτού του στόχου, είναι on track όταν το 2024 τα EBITDA που ήρθαν στη Motor Oil από τις δραστηριότητες πλην των καυσίμων ήταν στα 155 εκατ. ευρώ.

Ουσιαστικά από το στρατηγικό σχέδιο της Motor Oil αναδεικνύονται «4+1» όπλα που αφενός θα φέρουν τα «πράσινα» EBITDA των 400 – 500 εκατ. ευρώ αλλά και θα αναπτύξουν περαιτέρω την ηγετική θέση του Ομίλου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη:

1. Η MORE Energy και ο στόχος για 250 εκατ. ευρώ EBITDA στη Motor Oil

Το πρώτο όπλο ανάπτυξης του Ομίλου είναι η εταιρεία ή η πλατφόρμα, όπως την αποκάλεσαν οι Τζαννετάκης και Τριανταφύλλου, MORE Energy.

Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Έχει εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό ηγέτη στις ΑΠΕ με χαρτοφυλάκιο κυρίως αιολικών έργων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 847 MW.

Η MORE συστηματικά επενδύει σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς και συστήματα αποθήκευσης που ενισχύουν τη σταθερότητα του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα έργα προχωρούν ώστε μέχρι το 2030 η ΜΟRE να έχει ξεπεράσει τον στόχο των 2GW εγκατεστημένης ισχύος και τα 250 εκατ. ευρώ EBITDA.

2. Το σχήμα στην ηλεκτρική ενέργεια Ήρων – nrg

Το δεύτερο όπλο ή η δεύτερη πλατφόρμα αφορά τη συγχώνευση μεταξύ Ήρων και nrg, που ανακοινώθηκε πρόσφατα, και η οποία δημιουργεί έναν νέο ολοκληρωμένο πάροχο ενέργειας, που θα συνδυάζει μια αυξανόμενη βάση λιανικής με περισσότερους από μισό εκατομμύριο πελάτες, υποστηριζόμενη από σύγχρονη και ευέλικτη διαθέσιμη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 1,5 GW.

Στο νέο σχήμα εντάσσεται η εταιρεία ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, η οποία διαθέτει την πιο αποδοτική μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά το 2025.

Με τη συγχώνευση δημιουργείται ένα ισορροπημένο και ταχέως αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό σχήμα που θα δραστηριοποιείται στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας – από την παραγωγή καθαρής ενέργειας έως τις μονάδες φυσικού αερίου και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιώτες και νοικοκυριά-, με εξαιρετικές προοπτικές οργανικής ανάπτυξης και τη δυνατότητα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Αν το σχήμα είχε πάρει ήδη σάρκα και οστά (αναμένεται να ολοκληρωθεί η συγχώνευση το πρώτο τρίμηνο του 2026) θα έδινε σήμερα 87 εκατ. ευρώ στα EBITDA. Η νέα εταιρεία όταν πάρει μορφή θα έχει ένα μερίδιο αγοράς στον ηλεκτρισμό 17%, 550.000 πελάτες και 11% μερίδιο στο φυσικό αέριο.

Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας ο Όμιλος Motor Ol διαχειρίζεται περισσότερους από 1.000.000 μετρικούς τόνους αποβλήτων ετησίως ενώ διαθέτει δυνατότητα αναγέννησης 43.000 μετρικών τόνων λιπαντικών το χρόνο

3. Η κυκλική οικονομία, το μέλλον της ενέργειας

Μέσω των θυγατρικών της, η Motor Oil διαθέτει ένα μοναδικό αποτύπωμα στο χώρο της κυκλικής οικονομίας. Και πρόκειται για το τρίτο όπλο του Ομίλου.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ και η Thalis είναι δυο ηγέτιδες εταιρείες στην παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών (διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων, διαχείριση υγρών αποβλήτων κλπ.) με έργα που συνδυαστικά αγγίζουν τα 600 εκατομμύρια ευρώ και με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς η χώρα επενδύει σε πιο βιώσιμους τρόπους διαχείρισης αυτών των ροών.

Επιπλέον, μέσω των εταιρειών LPC και Verd ο Όμιλος Motor Oil ηγείται της συλλογής, αναγέννησης και ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων λιπαντικών και βρώσιμων ελαίων στην Ελλάδα, ενώ αναπτύσσει νέα υλικά για την παραγωγή καυσίμων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας ο Όμιλος Motor Ol διαχειρίζεται περισσότερους από 1.000.000 μετρικούς τόνους αποβλήτων ετησίως ενώ διαθέτει δυνατότητα αναγέννησης 43.000 μετρικών τόνων λιπαντικών το χρόνο. Τα EBITDA των τελευταίων 12 μηνών του τομέα κυκλικής οικονομίας διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Στο διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων η εταιρεία επεξεργάζεται πάνω από 200.000 βαρέλια αργού την ημέρα ενώ μέσω των εμπορικών σημάτων AVIN και Shell (Coral Licensee) λειτουργεί ένα δίκτυο άνω των 1.500 πρατηρίων σε πέντε χώρες

4. Το διυλιστήριο, η ναυαρχίδα της Motor Oil και τα καύσιμα

Η διύλιση παραμένει η δύναμη και το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου.

Παρά το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό σύστημα διύλισης παρέμενε ένας τομέας με ανεπαρκείς επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, η Motor Oil συνέχισε να επενδύει με αποτέλεσμα να διαθέτει σήμερα ένα από τα πιο σύγχρονα και σύνθετα διυλιστήρια στη Μεσόγειο, γεγονός που προσδίδει στον Όμιλο σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα επόμενα χρόνια.

Στο διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων η εταιρεία επεξεργάζεται πάνω από 200.000 βαρέλια αργού την ημέρα ενώ μέσω των εμπορικών σημάτων AVIN και Shell (Coral Licensee) λειτουργεί ένα δίκτυο άνω των 1.500 πρατηρίων σε πέντε χώρες.

Παράλληλα, ενώ αξιολογεί συνεχώς ευκαιρίες ανάπτυξης της παραδοσιακής της δραστηριότητας, η Motor Oil επενδύει στην ηλεκτροκίνηση αλλά και σε νέα ενεργειακά προϊόντα — από εναλλακτικά καύσιμα και βιοκαύσιμα μέχρι τεχνολογίες υδρογόνου – προετοιμάζοντας το έδαφος για καθαρότερες λύσεις μετακίνησης και μεταφορών.

5. Η προοπτική του FSRU «Διώρυγα Gas»

Το πρόσθετο όπλο που είναι πολύ πιθανόν να ενεργοποιήσει ο Όμιλος Motor Oil είναι το FSRU που ωριμάζει αδειοδοτικά και μελετητικά.

Πρόκειται για τη «Διώρυγα Gas». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τελευταίες εξελίξεις με την ανάγκη προμήθειας αμερικανικού LNG στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ώστε να αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο φέρνει το συγκεκριμένο project ξανά στο προσκήνιο της στρατηγικής της Motor Oil.

To project παραμένει ζωντανό και αποτελεί ύψιστης σημασίας στα σχέδια του Ομίλου. Η εξέλιξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο δεν αποκλείεται, λένε παράγοντες της αγοράς, να πυροδοτήσει και την επενδυτική απόφαση για την υλοποίηση του.

