Η Τουρκία θα είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τη σύνοδο υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα την επόμενη χρονιά, ενώ η Αυστραλία θα συντονίσει τις διαπραγματεύσεις των κυβερνήσεων στο πλαίσιό της, με βάση συμβιβαστική συμφωνία που ανακοίνωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι σήμερα.

Διεκδίκηση χωρίς υπαναχώρηση

Οι δυο χώρες συμμετέχουν στις COP30 και διεκδικούσαν από το 2022 τη φιλοξενία της συνόδου κι αρνούνταν να υπαναχωρήσουν, σύναψαν καταρχήν συμφωνία για τη διοργάνωση της COP31 στην Τουρκία και προπαρασκευαστικές συνομιλίες στον Ειρηνικό και στην Αυστραλία, με την τελευταία να προεδρεύει στις διαπραγματεύσεις, εξήγησε ο κ. Αλμπανέζι.

«Αυτό στο οποίο καταλήξαμε είναι μεγάλη νίκη για την Αυστραλία όσο και για την Τουρκία», είπε ο πρωθυπουργός στη δημόσια ραδιοφωνία του ABC. ο οποίος νωρίτερα αυτόν τον μήνα έγραψε στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν σε μια προσπάθεια να επιλύσει τη μακροχρόνια αυτή διένεξη.

Οι δυο χώρες έχουν πλέον στη διάθεσή τους έναν χρόνο για να προετοιμαστούν για τη σύνοδο.

18 νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού

Το Φόρουμ των Νησιών του Ειρηνικού, που συνιστά μια ομάδα διπλωματών από 18 νησιωτικές χώρες, υποστήριξε την υποψηφιότητα της Αυστραλίας. Αρκετές νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού κινδυνεύουν από την άνοδο της στάθμης των θαλασσών.

Προς ΑΠΕ η Αυστραλία

Η Αυστραλία, έχοντας θέσει στόχο να γίνει «υπερδύναμη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», εγκαταλείπει την ενέργεια που βασίζεται στον άνθρακα και το φυσικό αέριο και επιδιώκει επενδύσεις σε κρίσιμα ορυκτά, πράσινο χάλυβα και τεχνολογίες μετάβασης όπως οι συσσωρευτές.

Μηδενικές εκπομπές το 2053 υπόσχεται η Τουρκία

Η Τουρκία διεκδικούσε την φιλοξενήσει τη Σύνοδο υποστηρίζοντας ότι επιθυμεί μια Διάσκεψη των Μερών (COP), που θα ασχολείται πιο άμεσα με τη χρηματοδότηση των προσπαθειών των αναπτυσσόμενων χωρών για το κλίμα, παρουσιάζοντας παράλληλα την πρόοδό της προς τον στόχο μηδενικών εκπομπών για το 2053.

Η ετήσια Διάσκεψη των Μερών (COP), το κύριο φόρουμ στον κόσμο για την προώθηση της δράσης για το κλίμα, έχει μετεξελιχθεί με την πάροδο των ετών, από συναθροίσεις διπλωματών, σε διοργάνωση τεράστιων εμπορικών εκθέσεων, όπου οι χώρες υποδοχής μπορούν να προωθήσουν οικονομικές προοπτικές.