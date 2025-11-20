Με μια ταυτόχρονη επιχείρηση σε Αθήνα και Τίρανα, η αστυνομία έβαλε τέλος στη δράση ενός κυκλώματος που είχε μετατρέψει τις κλοπές ρούχων σε καθημερινή «βιομηχανία».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε υπό τον συντονισμό της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με τις αλβανικές αρχές. Το κύκλωμα λειτουργούσε με οργανωμένο τρόπο, έκλεβε συστηματικά ρούχα από καταστήματα στην Αττική και τα μετέφερε εκτός Ελλάδας για μεταπώληση.

Ο τρόπος δράσης

Σύμφωνα με τις αρχές, την ηγεσία είχε αναλάβει μια 54χρονη, η οποία έβαλε στο κόλπο και μέλη της οικογένειάς της. Το πρωί της 19ης Νοεμβρίου, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και στην ίδια την αρχηγό, ενώ ακόμη 4 άτομα αναζητούνται.

Η ομάδα διέθετε 9 επιχειρησιακά οχήματα και ειδικές συσκευές για την αφαίρεση αντικλεπτικών από τα ρούχα, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα χτυπήσει ο συναγερμός βγαίνοντας από το κατάστημα.

Τα κλοπιμαία συγκεντρώνονταν σε αποθήκη στα Πετράλωνα και στη συνέχεια μεταφέρονταν μέσω υπεραστικών λεωφορείων στα Τίρανα, όπου συγγενικά πρόσωπα της αρχηγού, τα διοχέτευαν σε καταστήματα και μέσω αγγελιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν πλήθος κλοπιμαίων, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, επτά μαγνήτες αφαίρεσης αντικλεπτικών, μια ειδική συσκευή απενεργοποίησης ετικετών και 71.420 ευρώ.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί 14 περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές της Αττικής, από το Μαρούσι και τη Δάφνη μέχρι το Ίλιον και το κέντρο της Αθήνας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζεται.