Ένας 29χρονος από τη Γεωργία, μέλος διεθνώς μετακινούμενης εγκληματικής οργάνωσης που έκανε στοχευμένες διαρρήξεις και στο κέντρο της Αθήνας, συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς, χωρίς να το γνωρίζει, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων που είχε διαπράξει από το 2020 μαζί με συνεργούς του, στην Ακρόπολη και το Κολωνάκι.

Η έρευνα έδειξε ότι ο συλληφθείς ήταν μέλος ομάδας που ταξίδευε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και «χτυπούσε» πολυτελή διαμερίσματα, αφού πρώτα παρακολουθούσε τις κινήσεις των ενοίκων.

Οι δράστες παραβίαζαν κλειδαριές χωρίς να αφήνουν ίχνη, ενώ δεν δίσταζαν να «ανοίγουν» δύο διαμερίσματα στο ίδιο κτίριο.

Ο δράστης στη διάρρηξη του σπιτιού της Τουλουπάκη

Ο 29χρονος το καλοκαίρι του 2020 είχε ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της διάρρηξης στο σπίτι της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη.

Η διάρρηξη είχε γίνει όσο η ίδια απουσίαζε σε διακοπές, με τους δράστες να αφαιρούν, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικό εξοπλισμό με σημαντικά αρχεία. Την ίδια περίοδο, ακόμη ένα διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία είχε παραβιαστεί, με τον ένοικό του να καταγγέλλει κλοπή κοσμημάτων και χρημάτων.

Στην κατοχή του 29χρονου, που συνελήφθη, βρέθηκαν χρήματα, ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο και έγγραφα ευρωπαϊκών αρχών, η προέλευση των οποίων εξετάζεται. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις διαρρήξεων με τη συμμετοχή του και δύο ακόμη συνεργών του, που παραμένουν άγνωστοι. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπολοίπων μελών της σπείρας και για τυχόν σύνδεσή τους με άλλες παλαιότερες υποθέσεις.