«Έφυγε» από τη ζωή, σε ηλικία 74 ετών, ο γνωστός επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος, ο οποίος τους τελευταίους δύο μήνες νοσηλευόταν στο Υγεία. Η αιτία του θανάτου του ήταν ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια.

‘Ηταν μέλος της ιστορικής οικογένειας με επιχειρηματική δράση στο λιανεμπόριο και τη φαρμακοβιομηχανία και είχε αναλάβει ενεργό ρόλο στην επέκταση του ομώνυμου ομίλου σε νέες δραστηριότητες, έχοντας συνάψει διεθνείς συνεργασίες.

Από ένα μικρό φαρμακείο στην Ομόνοια το 1893, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Μαρινόπουλου εξελίχθηκαν σε έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας.

Με το πέρασμα του χρόνου ο όμιλος επεκτάθηκε σε πολλούς τομείς και μέσω συνεργασιών με διεθνή brands ένδυσης όπως οι Gap και Marks & Spencer, αλλά και «συστήνοντας» στην Ελλάδα την αλυσίδα Starbucks.

Ταυτόχρονα, η οικογένεια Μαρινόπουλο «σφράγισε» την ιστορία του οργανωμένου λιανεμπορίου στην εγχώρια αγορά, καθώς επί πολλά έτη η Μαρινόπουλος ΑΕ, από ιδρύσεώς της το 1961, υπήρξε η μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής και χονδρικής στην Ελλάδα, με δραστηριότητες σε τρόφιμα, ένδυση, ηλεκτρικές συσκευές και ποτά.

Η εταιρεία αρχικά θα ενώσει τις δυνάμεις της με τη γαλλική Prisunic, θα ακολουθήσει σερί εξαγορών μικροτέρων αλυσίδων στην Ελλάδα όπως πχ. της Τρέσκο, περί το 1993 σε συνεργασία με την Continent θα εισάγει το μοντέλο των μεγάλων υπερμάρκετ και το 1999 θα συνεργαστεί με την γαλλική Carrefour, με την οποία θα δημιουργήσει κοινό όμιλο.

Την περίοδο της οικονομικής κρίσης ο όμιλος θα αρχίσει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και παρά τις πολλές προσπάθειες αναδιάρθρωσης για τη διάσωση της δεν θα καταφέρει να ανακάμψει.

Εν τέλει, το 2016 εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από την Σκλαβενίτης για την εξαγορά και εξυγίανση του δικτύου της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος και η σχετική συμφωνία έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού τον Ιανουάριο του 2017, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το λιανεμπόριο τροφίμων. Ο Πάνος Μαρινόπουλος τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από την επιχειρηματική δράση

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελέστεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στις 10 το πρωί, από το Α’ νεκροταφείο Αθηνών.

Πηγή: ot.gr