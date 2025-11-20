Τραγική κατάληξη είχε ο 22χρονος από το Κορωπί που κατάπιε ένα ολόκληρο μπέργκερ.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός νοσηλευόταν για μια εβδομάδα διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», μετά από απόπειρα να καταπιεί ολόκληρο ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει.

Ο 22χρονος είχε πάει μαζί με την παρέα του να φάνε μπέργκερ. Εκεί έβαλαν στοίχημα ότι θα το φάει ολόκληρο, χωρίς να το μασήσει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φράξει ο αεραγωγός του.

Ο 22χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στον εγκέφαλο, στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Φίλος του που είχε μιλήσει αποκλειστικά στο MEGA περιγράφοντας καρέ – καρέ τις δραματικές στιγμές.

«Τον έπιασε κάτι σαν κρίση πανικού. Σηκώνεται και τρέχει λίγο παραπέρα, εμείς νομίζαμε ότι θα πάει να το φτύσει και δεν θέλει να λερώσει τους γύρω. Δεν το έκανε αυτό, κάνει μια κίνηση να ξαναγυρίσει, ξαναφεύγει να το φτύσει. Ούτε αυτό έγινε».

Ο 22χρονος, νιώθοντας ότι πνίγεται, πετάγεται από τη θέση του, ωστόσο όσοι βρίσκονταν μαζί του δεν αντιλήφθηκαν αμέσως την κρισιμότητα της κατάστασης.

«Μετά ξεκινάει πάλι να έρχεται προς τα πίσω και εκεί που καταλάβαμε ότι κάτι έχει συμβεί, είναι που κοπανούσε με την πλάτη του σε μια κολόνα, μάλλον για να το φτύσει ή οτιδήποτε. Τρέχουν τα παιδιά να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ο ένας είναι ναυαγοσώστης και ο άλλος πλήρωμα σε ιστιοπλοϊκό».

«Δεν υπήρξε challenge, ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο»

Ο 22χρονος, φοιτητής στην Αθήνα με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη, το βράδυ εκείνο είχε βγει μια βόλτα με τους φίλους του. Έκατσαν στο ταχυφαγείο και παρήγγειλαν τα μπέργκερ. Οι φίλοι του αρνούνται ότι συμμετείχαν σε κάποια δοκιμασία.

«Είναι κάτι που το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Να το βάλει όλο με μια μπουκιά. Δεν υπήρξε ούτε challenge, ούτε τίποτα, ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο. Απλά λέει ‘’να, δες’’. Άμα θέλετε να το πείτε κάπως, θα το πείτε πλάκα».

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 22χρονο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Σύμφωνα με τους γιατρούς έμεινε για περισσότερα από 3 λεπτά χωρίς οξυγόνο.