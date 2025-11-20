Γιατί το αίσθημα φτώχειας κατακλύζει τους Έλληνες; Σε αυτό το ερώτημα απαντά ο Δημήτρης Ελαφρόπουλος, δημοσιογράφος δεδομένων στο «ΒΗΜΑ» στον Γιάννη Θ. Διαμαντή. Παράλληλα, αναλύει το χάσμα με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και οι κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Γιατί οι Έλληνες νιώθουν οι πιο φτωχοί πολίτες στην Ευρώπη» θα ακούσετε:

0:36 Τι ποσοστό των Ελλήνων αισθάνεται ότι βρίσκεται σε καθεστώς φτώχειας.

1:44 Τι σημαίνει ο όρος «υποκειμενική φτώχεια».

2:57 Το πολιτικό αφήγημα περί πλούτου και φτώχειας.

4:28 Το αίσθημα φτώχειας στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

4:59 Πώς η στεγαστική κρίση επηρεάζει τη δυσάρεστη αίσθηση των Ελλήνων ως προς τα οικονομικά.

6:23 Τα δημογραφικά στοιχεία των ατόμων που νιώθουν φτωχότεροι στην Ελλάδα.

6:56 Η κοινωνική και πολιτική διάσταση του ζητήματος.

8:09 Πού μπορεί να οδηγήσει το συλλογικό αίσθημα οικονομικής ανασφάλειας.

