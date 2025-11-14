Νέες φωτογραφίες, βίντεο ντοκουμέντα αλλά και καταθέσεις φέρνει στη δημοσιότητα σήμερα το MEGA, από το μακελειό στα Βορίζια Κρήτης.

Λίγα λεπτά πριν το αιματοκύλισμα στα Βορίζια. Η έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της μίας οικογένειας έχει ήδη σημάνει συναγερμό. Τα αίματα έχουν ανάψει.

Στην πίσω πλευρά του σπιτιού, τα μέλη των δύο οικογενειών διαπληκτίζονται έντονα. Λίγα μέτρα πιο πέρα, αστυνομικοί παρακολουθούν, αλλά δεν επεμβαίνουν.

Ξαφνικά όλοι αποχωρούν και λίγα λεπτά αργότερα οι πυροβολισμοί πέφτουν βροχή.

Η μητέρα των τεσσάρων προφυλακισμένων αδελφών από την οικογένεια της 56χρονης Ε.Φ. που έπεσε νεκρή περιγράφει στην κατάθεση της που φέρνει στο φως το MEGA, τη στιγμή του μακελειού.

«Ακούω πυροβολισμούς. Άνοιξα την πόρτα, κοιτάζω προς το σπίτι του γιου μου και βλέπω τον γαμπρό του Φανούρη, με ένα μακρύ όπλο, μάλλον καλάσνικοφ από τις ριπές που έπαιζε, αλλά δεν είμαι σίγουρη… Ήταν μαζί με έναν άλλον τον οποίο στην αρχή δεν τον ξεκαθάρισα αλλά μετά διαπίστωσα ότι είναι ο σαρανταοκτάχρονος με το ψευδώνυμο ‘’Ποντίκης’’ και όπως ακούστηκε στο χωριό αυτός κατασκευάζει τις βόμβες».

Κι αυτή είναι η φωτογραφία-ντοκουμέντο που δείχνει τους δύο άνδρες που έχουν ήδη προφυλακιστεί. Ο 43χρονος κρατά ακόμη το φονικό καλάσνικοφ στα χέρια του.

Αδρανείς οι αστυνομικοί

Κι ενώ τα πυρά σφυροκοπούν το χωριό και η αιματοχυσία ξεδιπλώνεται μπροστά τους, οι αστυνομικοί στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA παραμένουν αδρανείς, φοβούμενοι για τη ζωή τους.

«Ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί από πυροβόλο – πυροβόλα όπλα από την κατεύθυνση την αντίθετη από εμάς όπου πριν ακούγονταν οι ριπές καθώς επίσης αντιλήφθηκα και έναν πυροβολισμό με καραμπίνα αφού από την εμπειρία μου ο ήχος διαφέρει απ’ αυτόν του πιστολιού. Μετά σταμάτησαν οι πυροβολισμοί. Εμείς παραμείναμε για λίγο στο σημείο διαβιβάζοντας στο κέντρο και ζητώντας ενισχύσεις», κατέθεσε αστυνομικός.

Την προηγούμενη νύχτα, κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει το αυτοκίνητο του 23χρονου ανιψιού του Φανούρη Καργάκη που κατηγορείται πως τοποθέτησε τη βόμβα στο υπό ανακαίνιση σπίτι. Ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν και ότι το βράδυ εκείνο βρισκόταν σε γλέντι γάμου.

«Την εντολή για την έκρηξη πιστεύω την έδωσαν οι Κ. που είναι στη φυλακή. Το συμπέρασμα το βγάλαμε εμείς γιατί τους γνωρίζουμε. Ο Φανούρης Καργάκης είχε πάει την προηγούμενη στη φυλακή και τους είδε. Την ημέρα εκείνη ήξεραν ότι θα έλειπαν οι γιοί μου για έναν γάμο όπου ο γιος μου ήταν κουμπάρος, για αυτό κανόνισαν εκείνη την ημέρα την έκρηξη. Αυτοί από την φυλακή έδωσαν την εντολή να ανατινάξουν το σπίτι», προσέθεσε στην κατάθεσή της η μητέρα των 4 συλληφθέντων.

Υπέρ της οπλοκατοχής τάχθηκε και ο Θάνος Πλεύρης

Το μακελειό στα Βορίζια έγινε αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του πρωθυπουργού και των γαλάζιων βουλευτών στη συνάντηση που είχαν το πρωί στο εντευκτήριο της Βουλής.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε το σκέφτηκα τώρα, είναι πρέπει να πάμε συμβολικά να αλλάξουμε τις πινακίδες. Τις χτυπημένες. Το σκέφτηκα τώρα. Να αλλάξουμε τις πινακίδες γιατί δεν υπάρχει πινακίδα στην Κρήτη, στα ορεινά που να μην έχει τρύπα», είπε ο πρωθυπουργός.

Κι ενώ πληθαίνουν διαρκώς οι αντιδράσεις για την οπλοκατοχή αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη ο οποίος, μετά τον Άδωνι Γεωργιάδη, και μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», τάχθηκε υπέρ της οπλοκατοχής με “αυστηρούς κανόνες”, όπως είπε.

Όσο για τα Βορίζια; Οκτώ συλληφθέντες, επτά ήδη στη φυλακή και οι έρευνες συνεχίζονται.