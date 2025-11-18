Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του θανάτου του μικρού Ανδρέα από τα Σπάτα στη Δυτική Αχαΐα. Ο 25χρονος θείος του, που είχε αναλάβει να τον προσέχει, παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και ομολόγησε ότι το τετράχρονο παιδί σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε στους αστυνομικούς, οι οποίοι συνέχιζαν τις έρευνες καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι δεν ταίριαζε στην αρχική εκδοχή, το δυστύχημα συνέβη όταν επιχείρησε να κάνει βόλτα με τον μικρό πάνω σε μια μηχανή τύπου «γουρούνα». Κατά την εκκίνηση, το όχημα φέρεται να γλίστρησε και να κατέπεσε στο κενό κάτω από το τοιχίο αντιστήριξης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού.

Ο ίδιος εμφανίστηκε συντετριμμένος στους αστυνομικούς και τους αποκάλυψε την αλήθεια. Μάλιστα τους υπέδειξε μία αποθήκη στην οποία είχε κρύψει το συγκεκριμένο όχημα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του tempo24.news.

Παρά τη νέα ομολογία, η εξέλιξη δεν μεταβάλλει το νομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς ο 25χρονος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

40 λεπτά κάνανε ΚΑΡΠΑ στο 3χρονο

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όταν οι γιατροί ενημέρωσαν τους γονείς ενός τρίχρονου αγοριού από τα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας ότι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά από την πτώση του από μάντρα.

Το τετράχρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ενώ του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά . Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ο θείος φέρεται ότι κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά του όταν και οι δύο έπεσαν από τον μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί θανάσιμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο 25χρονος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» με ελαφρά τραύματα.