Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Μιλάνο από την Αρμάνι μετά από μεγάλη μάχη. Οι Ιταλοί ήταν μπροστά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, οι ερυθρόλευκοι έψαξαν μία ακόμα μεγάλη ανατροπή, αλλά η ομάδα του Μεσίνα πανηγύρισε τη νίκη με 88-87.

Μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό έκαναν οι Ντόρσεϊ και Πίτερς. Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε 27 πόντους, ενώ ο ομογενής γκαρντ σταμάτησε στους 25. Εξαιρετικός ήταν και ο Μιλουτίνοφ με 9 πόντους και πέντε ριμπάουντ, αλλά ούτε αυτό έφτανε.

Η Αρμάνι, η οποία παρατάχθηκε με πολλές απουσίες και χωρίς τον Μεσίνα στον πάγκο της λόγω ίωσης, είχε τέσσερις διψήφιους. Ο Έλις είχε 16 πόντους, έναν λιγότερο ο Μπρουκς, με τον Μπούκερ να πετυχαίνει 13 και τον Ντάνστον άλλους 10.

Νωθρό ξεκίνημα

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ άσχημα αμυντικά, δίνοντας εύκολα καλάθια στους Ιταλούς. Επιθετικά ανέλαβε κλασικά ο Ντόρσεϊ, που είχε τους πέντε πρώτους πόντους της ομάδας. Ο Μπαρτζώκας πήρε τάιμ άουτ πριν το τηλεοπτικό με το σκορ στο 12-7 και με την Αρμάνι στο 5/5.

Το 14-7 έγινε 14-16, με τον Βεζένκοφ να… μπαίνει στο παιχνίδι. Ακολούθησε, ωστόσο, ένα μιλανέζικο 6-0, το οποίο σταμάτησε από το δεύτερο τρίποντο του Φουρνιέ. Η άμυνα ωστόσο δε βελτιώθηκε και ο Ολυμπιακός δέχθηκε 27 στην πρώτη περίοδο (27-20).

H άμυνα της Αρμάνι ήταν πάρα πολύ σκληρή και αυτό φαινόταν και στο σκορ, που πήγε να ξεφύγει. Ο Ντάνστον έμοιαζε ασταμάτητος και το δικό του γκολ φάουλ ανέβασε τη διαφορά στους δέκα (37-27). Για να επιστρέψει ο Ολυμπιακός έπρεπε να σφίξει την άμυνά του. Το έκανε, πραγματοποίησε σερί 9-0 με επικό Πίτερς στην επίθεση και το ημίχρονο έκλεισε στο 47-43.

Το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, όμως, δεν ήταν καλό. Ο Ολυμπιακός αδυνατούσε να βρει ρυθμό και ο Βεζένκοφ δε μπορούσε να αντικαταστήσει πρακτικά τον Πίτερς. Τραγικές αντιδράσεις στα ριμπάουντ και στα μισά… -11. Λίγο αργότερα, η διαφορά έφτασε τους 15.

Μόνο όταν επέστρεψε ο Πίτερς, ο Ολυμπιακός βρήκε συνέπεια στην επίθεση. Η άμυνα ήταν αδιόρθωτη και η περίοδος ολοκληρώθηκε στο 67-56.

Ντόρσεϊ και Πίτερς πήγαν για τρελή ανατροπή

Στο ξεκίνημα της τελευταίας, ο Ντόρσεϊ πήρε πάνω του πράγματα και έβαλε τους πρώτους τέσσερις για να μειώσει στους επτά. Τα ριμπάουντ δε βελτιώνονταν και η διαφορά ανέβαινε ξανά. Στα πέντε λεπτά, ο Γουόρντ μείωσε στους πέντε μετά από ώρα, ενώ ο Ντόρσεϊ την έκοψε στους τρεις. Ο Ελις απάντησε με τρίποντο, ενώ ο Ντόρσεϊ κέρδισε αμέσως μετά τρεις βολές. Εβαλε τις δύο.

Οι δύο ομάδες πήγαν σε σμολ μπολ. Ο Μπαρτζώκας με Βεζένκοφ – Πιτερς στο 4-5 και η Αρμάνι με Μπολμάρο – Ρίτσι.

Ο Κουίν Ελις ήταν αδιανόητος. Με παίκτη πάνω του, έβαλε δεύτερη συνεχόμενη βόμβα. Αστοχος Πίτερς, δίποντο Μπολμάρο και… +9. Μετά από επίθεση διακρείας, ο Πίτερς έκοψε στους έξι.

Ο Ντόρσεϊ έγινε… Ελις. Μπόμπα και -3 στα 1.30! Ο Ελις πήγε για δύο βολές και έβαλε τη μία. Στα 47.8 ο Πίτερς σκόραρε για δύο μετά από διπλό επιθετικό ριμπάουντ. Το +2 της Αρμάνι, ωστόσο, έγινε +4, αφού η άμυνα επικεντρώθηκε στην περιφέρεια και… ξέχασε την άδεια ρακέτα.

Στα 21.5 ο Πίτερς έβαλε ένα τεράστιο σουτ δύο πόντων και οι Ιταλοί πήραν τάιμ άουτ. Το φάουλ έγινε στον Γκούντουριτς στα 13.9 και ο Σέρβος έχασε την πρώτη.

Ο Ολυμπιακός έψαχνε τρίποντο ισοφάρισης και ο Μπαρτζώκας πήρε τάιμ άουτ. Ο Βεζένκοφ σούταρε γρήγορα, αστόχησε και ο Ολυμπιακός πρακτικά ηττήθηκε. Ο Τονούτ έβαλε τη μία βολή, ο Ντόρσεϊ έβαλε απίθανο τρίποντο, όμως έμενε μόλις 0.9.

Αρμάνι – Ολυμπιακός 88-87

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-21, 47-43, 67-56, 88-87