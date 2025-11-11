Αναστάτωση επικράτησε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Κυψέλη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά ενός άνδρα την ώρα που έβγαινε από καφενείο της περιοχής.

Οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον επτά φορές, τόσοι ήταν οι κάλυκες που εντόπισαν αργότερα οι αστυνομικοί και τραυμάτισαν το θύμα στο πόδι.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, δεν εντόπισαν τον τραυματία. Παρ’ όλα αυτά, λίγο αργότερα ενημερώθηκαν ότι είχε μεταφερθεί με δικό του μέσο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου έσπευσαν για να πάρουν κατάθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Δροσοπούλου, με την καταδίωξη να ξεκινά από το ύψος της Κρασσά και τους πυροβολισμούς να πέφτουν στην Ιππολύτου, όπου έτρεξε το θύμα για να γλιτώσει.

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες υπήρχε έντονη αστυνομική παρουσία στην περιοχή, καθώς οι αρχές αναζητούσαν αποτυπώματα, γενετικό υλικό και υλικό από κάμερες ασφαλείας.