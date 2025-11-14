Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των διαρρηκτών στον Άγιο Δημήτριο, οι οποίοι το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, εμβόλισαν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., τραυματίζοντας τρεις από τους αστυνομικούς που τους καταδίωκαν.

Ταυτόχρονα, αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τον πανικό που επικράτησε με τις σειρήνες της αστυνομίας και τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν, καθώς πρόκειται για ώρα που υπήρχαν πολίτες που κινούνταν αμέριμνοι στην περιοχή. «Πανικοβληθήκαμε. Έσκασαν ακριβώς δίπλα οι πυροβολισμοί, κοντά μας και τρέχαμε πανικόβλητοι», αναφέρει μεταξύ άλλων μητέρα που πέρναγε από το σημείο με τα δύο της παιδιά.

Το χρονικό της καταδίωξης στον Άγιο Δημήτριο

Το επεισόδιο στον Άγιο Δημήτριο ξεκίνησε λίγο μετά τις 20:00, όταν άνδρας τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διάρρηξη σε σπίτι, στην οδό Αντιόπης. Αμέσως σήμανε συναγερμός στην αστυνομία και μέλη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τους δράστες την ώρα που απομακρύνονται από την οικία.

Οι κλέφτες επιβιβάστηκαν σε ΙΧ και αγνόησαν το σήμα των αστυνομικών να σταματήσουν. Αντιθέτως, το όχημα ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισες τις μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., τραυματίζοντας ελαφρά τους επιβαίνοντες. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. στην προσπάθειά τους να ακινητοποιήσουν τους διαρρήκτες άνοιξαν πυρ και πυροβόλησαν τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Ωστόσο, οι τέσσερις δράστες κατάφεραν να ξεφύγουν.

Παρόλα αυτά, λίγη ώρα αργότερα το όχημα, στο οποίο επέβαιναν οι κλέφτες, εντοπίστηκε στην οδό Κατριβάνου στη Δάφνη.

Τι λέει ο γιος του ιδιοκτήτη του σπιτιού

Στις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο σπίτι της οδού Αντιόπης στον Άγιο Δημήτριο, αναφέρθηκε ο γιος της ιδιοκτήτριας, περιγράφοντας πώς οι δράστες κατάφεραν να μπουν αλλά και την καταδίωξη που ακολούθησε. Ειδικότερα, ο ίδιος εξηγεί ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό κοντά στις 20:00.​«Γύρω στις 8 παρά τέταρτο, γύρω στις 8 μάλλον, με πήρε τηλέφωνο ο αδελφός μου ότι του είχαν τηλεφωνήσει ότι έγινε διάρρηξη στο σπίτι εδώ, στο πατρικό. Μένω λίγο παρακάτω εγώ», σημείωσε αρχικά.

​Περιγράφοντας τον τρόπο δράσης των διαρρηκτών, είπε: «Είχαν ανέβει από την κεντρική σκάλα και έχουν ανοίξει την πόρτα της κουζίνας. Έχουν σπάσει το κάτω κομμάτι και έχουνε μπει μέσα». ​Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από γείτονα, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση επέμβαση της Αστυνομίας και καταδίωξη. ​«Ξέρουμε μονάχα ότι τους κυνήγησαν οι αστυνομικοί, γιατί τους είδε κάποιος από αυτή την πολυκατοικία την ώρα που μπαίνανε. Και την ώρα που βγαίνανε, οι αστυνομικοί ήταν ήδη εδώ. Και τους κυνηγήσανε», τόνισε.

​Όπως πρόσθεσε, υπήρξε και συμπλοκή των δραστών με τους αστυνομικούς: «Έχουμε μάθει ότι χτυπήσαν τους αστυνομικούς, τις δύο μηχανές τις ρίξανε κάτω λίγο παρακάτω και ότι το αυτοκίνητο των διαρρηκτών μάλλον βρέθηκε». ​Ο γιος της ιδιοκτήτριας ανέφερε ότι η μητέρα και ο αδελφός του μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα για να κάνουν καταγγελία και να έρθει η σήμανση για αποτυπώματα, επιβεβαιώνοντας ότι η οικογένειά του είναι «πολύ ταραγμένη». ​Για την εικόνα που αντίκρισαν μέσα στο σπίτι, δήλωσε: «Δεν ξέρουμε αν έχουν πάρει κάτι ακόμα. Τα βασικά είναι πάνω, δηλαδή υπολογιστές, τηλεοράσεις και τέτοια δεν τα έχουν πάρει. Τώρα, όλα τα ρούχα και όλες οι ντουλάπες είναι βγαλμένες έξω. Και τα συρτάρια».

Οι μαρτυρίες

Αυτόπτες μάρτυρες από την επεισοδιακή καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο περιγράφουν τα όσα έζησαν.

Γυναίκα που διαμένει σχεδόν δίπλα στο σπίτι όπου έγινε η διάρρηξη τόνισε ότι εκείνη την ώρα ήταν μαζί με τα παιδιά της, τα οποία έχουν τρομοκρατηθεί. «Κατέβαινα την Αντιόπης (σ.σ. ο δρόμος που βρίσκεται το σπίτι στο οποίο έγινε η διάρρηξη) μαζί με τα δύο μου παιδιά. Ήμουνα με το καρότσι και καθώς κατευθυνόμουνα κάτω για να πάω μέσα ξαφνικά ακούγονται πυροβολισμοί, πάρα πολύ έντονα. Ήμουνα με τον ξάδερφό μου, ήμασταν εδώ μαζί κάτω. Πανικοβληθήκαμε. Έσκασαν ακριβώς δίπλα οι πυροβολισμοί, κοντά μας και τρέχαμε πανικόβλητοι. Μπήκαμε μες στο σπίτι. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα, ήτανε σοκ όλο αυτό που έγινε» σημείωσε.

«Τα παιδιά έχουν τρομοκρατηθεί»

Όπως εξηγεί, «τα παιδιά έχουν τρομοκρατηθεί. Ειδικά ο μεγάλος μου γιος, είναι 4 χρονών, έχει τρομοκρατηθεί πάρα πολύ, φοβάται. Με το ζόρι τον έχω κοιμίσει αυτή τη στιγμή». Η ίδια κάτοικος της περιοχής επισημαίνει ότι έχουν γίνει και άλλες απόπειρες διαρρήξεων και ληστειών στη γειτονιά, καθώς και ότι έχει καταγραφεί απόπειρα βιασμού απέναντι από το σπίτι της.

«Καθόμασταν εδώ στην καφετέρια, ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς. Μετά βγήκα από την καφετέρια και είδα τις δύο μηχανές κάτω» δήλωσε αρχικά ένας νεαρός, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε η παράσυρση των μηχανών της ΔΙ.ΑΣ.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα»

Στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, ο οποίος αρχικά είπε ότι το ευτυχές είναι ότι δεν προέκυψε κάποιος σοβαρός τραυματισμός. «Οι αστυνομικοί κατέφθασαν πάρα πολύ γρήγορα. Συνάντησαν τελικά τους δράστες εδώ παρακάτω. Έπεσαν οι μηχανές των αστυνομικών και [οι αστυνομικοί] πυροβόλησαν τα λάστιχα του αυτοκινήτου το οποίο στο οποίο επέβαιναν οι δράστες και προσπαθούσαν να διαφύγουνε. Όμως κατάφεραν και διέφυγαν. Το αυτοκίνητο έχει βρεθεί λίγο παρακάτω» δήλωσε αρχικά ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου.

«Αυτό που έχουμε να πούμε στην ουσία είναι ότι, πρώτον, ότι η αστυνομία έδρασε, αλλά η παραβατικότητα δυστυχώς πλέον έχει ξεφύγει. Και απαιτείται από τους πολίτες άμεσα μέτρα. Αύξηση, αύξηση των δυνάμεων, αύξηση των υποδομών, ενίσχυση της αστυνομίας, διότι δεν είναι δυνατόν απόγευμα, 8:00 η ώρα, στο κέντρο μιας πόλης, εκατό μέτρα από το Δημαρχείο, να εξελίσσονται αυτά τα πράγματα, που είναι ευτύχημα ότι εκείνη την ώρα δεν περνούσε μία μητέρα με το παιδί της ή οποιοσδήποτε πολίτης στο δρόμο» προσέθεσε.

Καταλήγοντας ο κ. Μαμαλάκης είπε:

«Είναι άξιον αναφοράς ότι κατά την καταδίωξη οι δράστες μπήκαν ανάποδα στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου. Φαντάζεστε τι θα μπορούσε να συμβεί εκείνη την ώρα; Επαναλαμβάνω, πολίτες κατέβαιναν το δρόμο, αυτοκίνητα κατέβαιναν το δρόμο και οι δράστες ανάποδα. Θα μπορούσε να είχαμε θύματα αυτή τη στιγμή. Ζητάμε άμεση παρέμβαση του Υπουργού, άμεση ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων».