Η αποτυχία του να περιοριστεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά μόνο 1,5°C αποτελεί «ηθική αποτυχία και θανάσιμη αμέλεια», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην εναρκτήρια συνεδρίαση της συνόδου κορυφής για το κλίμα, COP30, στην πόλη Μπελέμ της Βραζιλίας.

Ο κ. Γκουτέρες δήλωσε ότι ακόμη και μια προσωρινή υπέρβαση της σημερινής μέσης θερμοκρασίας θα είχε «δραματικές συνέπειες. Θα μπορούσε να ωθήσει τα οικοσυστήματα πέρα ​​από καταστροφικά σημεία καμπής, να εκθέσει δισεκατομμύρια σε μη βιώσιμες συνθήκες και να ενισχύσει τις απειλές για την ειρήνη και την ασφάλεια».

«Κόκκινη γραμμή ο περιορισμός της ανόδου σε 1,5°C»

Απευθυνόμενος σε αρχηγούς κρατών από περισσότερες από 30 χώρες, ο Γκουτέρες χαρακτήρισε τον στόχο του περιορισμού της παγκόσμιας θέρμανσης σε 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα «κόκκινη γραμμή» για έναν κατοικήσιμο πλανήτη και προέτρεψε το κοινό του να επιφέρει μια «αλλαγή παραδείγματος», ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της υπέρβασης.

«Κάθε κλάσμα ενός βαθμού σημαίνει περισσότερη πείνα, εκτοπισμό και απώλειες – ειδικά για τους λιγότερο υπεύθυνους. Αυτή είναι ηθική αποτυχία και θανάσιμη αμέλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επιβεβαίωσε ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία θερμαίνουν τον πλανήτη, έχουν αυξηθεί σε επίπεδα ρεκόρ. Ανέφερε ότι το 2025 οδεύει προς το δεύτερο ή τρίτο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ. Επισημαίνεται ότι και τα 10 θερμότερα έτη στην ιστορία των μετρήσεων έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκαετία.

Ο Γκουτέρες δήλωσε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αλλά δεν είναι αρκετά γρήγορη. Πολλές χώρες έχουν υποβάλει πιο φιλόδοξα σχέδια για τη μείωση των εκπομπών. Εάν εφαρμοστούν πλήρως, είπε, ο κόσμος θα βρίσκεται σε τροχιά προς περίπου 2,3 βαθμούς Κελσίου υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ο αρνητής της κλιματικής αλλαγής Τραμπ

Πιστός στην εγκληματική του στάση να αρνείται την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν θα στείλει κανέναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο στην COP30 – ίσως και καμία αντιπροσωπεία – αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσει να τορπιλίσει τις συνομιλίες.

Ο Τραμπ εδώ και καιρό χλευάζει τις «αξιοθρήνητες» ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχει χαρακτηρίσει την κλιματική αλλαγή «απάτη».

Τον περασμένο μήνα, άλλωστε, έγινε αντιληπτό το πόσο μακριά θα φτάσει η Ουάσινγκτον για να προστατεύσει τα ορυκτά καύσιμα. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ ήταν έτοιμος να υιοθετήσει έναν παγκόσμιο φόρο άνθρακα, έναν φόρο που είχε ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία.

Την τελευταία στιγμή, οι ΗΠΑ, υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία, κατήγγειλαν τη συμφωνία με απειλές για δασμούς και βίζα.

Το μήνυμα δεν είναι άλλο από το εξής: Η Αμερική θα κάνει ό,τι μπορεί για να υπονομεύσει οποιαδήποτε συναίνεση για την κλιματική δράση.

Οι επιθέσεις των ηγετών στον Τραμπ

Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν ήταν λίγοι οι ηγέτες που επιτέθηκαν στον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με τις θέσει του για την κλιματική αλλαγή.

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκάμπριελ Μπόριτς δήλωσε ότι ο Τραμπ είπε «ψέματα» όταν είπε ότι η κλιματική κρίση δεν υπάρχει.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε ότι «ο κ. Τραμπ είναι εναντίον της ανθρωπότητας».

Πρόσθεσε επίσης πως «μπορούμε να δούμε την κατάρρευση που μπορεί να συμβεί εάν οι ΗΠΑ δεν απαλλαγούν από τον άνθρακα από την οικονομία τους. Κάνει 100% λάθος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ».

Το πλάνο της ΕΕ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν της ΕΕ έφτασε σήμερα στο Μπελέμ για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών, φέρνοντας ένα σημαντικό δώρο – ένα πρόσφατα συμφωνημένο, επώδυνα διαπραγματευμένο, πανευρωπαϊκό σχέδιο μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Ωστόσο, το λαμπερό νέο έγγραφο έχει ήδη δεχτεί κριτική από τους επικριτές. Ενώ το βασικό ποσό για μείωση των εκπομπών κατά 90% έως το 2040 υποστηρίχθηκε από ειδική πλειοψηφία, χρειαζόταν έναν σημαντικό συμβιβασμό από τους υποστηρικτές.

Έπρεπε να συμφωνήσουν να επιτρέψουν στις χώρες να χρησιμοποιούν πιστώσεις άνθρακα από το εξωτερικό για το 5% αυτού του συνόλου, με ένα ακόμη 5% να συζητηθεί.

Αυτό ενδεχομένως σημαίνει μόνο μείωση κατά 80% των εκπομπών της ΕΕ. Παραμένει κορυφαία παγκοσμίως, αλλά περαιτέρω απόδειξη ότι οι δεσμεύσεις για δράση για το κλίμα δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε.