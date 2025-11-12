Κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων αντιμετωπίζει ο 63χρονος στη Δονούσα, που είχε κλειδώσει και αφήσει σε σπίτι 58 υποσιτισμένες γάτες.

Σε βάρους του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους από πάνω 1,7 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό πρωτοφανές για τέτοιες παραβάσεις. Ο άνδρας εντοπίστηκε ύστερα από έφοδο που έκαναν αστυνομικοί σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχαν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο, τα οποία δεν λειτουργούσαν πια.

Το πρόστιμο αναμένεται να αυξηθεί καθώς θα του βεβαιωθούν παραβάσεις και για βιβλιαρίων υγείας των ζώων, έλλειψη τσιπ κλπ.

Το 2019 ο άνδρας είχε συλληφθεί και καταδικαστεί, καθώς μάζευε και βασάνιζε γάτες και σκύλους σε διαμέρισμα στο Μοσχάτο. Τότε οι Αρχές είχαν εντοπίσει στο σπίτι του νεκρές γάτες, όσα ζώα είχαν επιβιώσει ήταν εξαθλιωμένα, ενώ ο 63χρονος νοσηλεύτηκε για μερικούς μήνες σε ψυχιατρική κλινική.