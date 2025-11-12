Φιλοξενούμενος των δημοσιογράφων Χρήστου Κούτρα και Γιάννη Ντσούνου ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογράμμισε προλογικά πως «το ΠαΣοΚ επειδή έχει πρόγραμμα, υπευθυνότητα και στρατηγική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι στο τέλος θα είναι ο παράγοντας που θα εκπλήξει και θα είναι νικητής στις επόμενες εκλογές».

Μια εκτίμηση που όπως ανέφερε, εισπράττει κινούμενος μέσα στην κοινωνία και ανταποκρινόμενος στα προβλήματα και τις αγωνίες των πολιτών.

«Πήγα στη Θεσσαλία, που αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα της ευλογιάς, ήμουν εκεί με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Στην Κρήτη έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό, ήμουν εκεί. Για τα προβλήματα με τα ΕΛΤΑ, ταξίδεψα στη Βόρεια Ελλάδα. Επειδή είμαι συνεχώς δίπλα στον πολίτη, βλέπω το κλίμα της κοινωνίας. Το κλίμα της κοινωνίας σήμερα είναι πολύ αρνητικό για την κυβέρνηση, διότι πήρε δύο φορές την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και την έχει διαψεύσει» σημείωσε.

Ψηλά στην ατζέντα το αγροτικό

Αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες του αγροτικού κόσμου, ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ περιέγραψε ότι «είδα την εικόνα ενός Πρωθυπουργού που είπε ότι θα μιλήσει με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα και δεν ήταν εκεί για να συζητήσει μαζί τους, να τους ακούσει και να τους δώσει λύσεις. Αυτοί οι άνθρωποι άκουσαν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού να τους αποκαλεί “βολεμένους”. Θέλετε να δούμε ποιοι είναι οι “βολεμένοι”;

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι… “βολεμένοι” είναι αυτοί που μέχρι τις 31 Οκτωβρίου έπρεπε να πάρουν μισό δισεκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πλήρωσαν τις βασικές τους ενισχύσεις, αλλά η κυβέρνηση δεν πλήρωσε τον πρωτογενή τομέα. Συν το περσινό οφειλόμενο μισό δισ., χρωστάει ένα δισ. σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι στα όριά τους. Χωρίς τον πρωτογενή τομέα θα καταστραφεί η ελληνική ύπαιθρος. Δεύτερο ζήτημα, το ενεργειακό: Το κόστος παραγωγής τους έχει αυξηθεί κατά 30-40%. Λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, ενέργεια. Αυτοί αποκαλούνται “βολεμένοι”;»

Σύμμαχος της κυβέρνησης οι ολιγαρχίες

Ως προς το υψηλό ενεργειακό κόστος, ο κ. Ανδρουλάκης κατέδειξε: «Στρατηγικός σύμμαχος της κυβέρνησης είναι οι ολιγάρχες. Ο ενεργειακός χώρος δόθηκε κατά προτεραιότητα σε εκείνους και όχι στους πραγματικούς παραγωγούς, οι οποίοι είναι όμηροι των αυξημένων τιμών, ενώ κάποιοι άλλοι βγάζουν δισεκατομμύρια. Αυτό δεν είναι “πράσινη” μετάβαση. Αυτό είναι μπίζνα.

Η κυβέρνηση κάνει μπίζνες με τους μεγάλους ενεργειακούς παίκτες και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που έγινε διανομή του ενεργειακού χώρου στη χώρα. Για μένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής Κυριάκου Μητσοτάκης είναι ο τρόπος που έγινε η διανομή του ενεργειακού χώρου και ο τρόπος που δόθηκαν κατά προτεραιότητα οι όροι σύνδεσης».

«Γαλάζια συμμορία κατακλέβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ενώ για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιπτώσεις του στον πρωτογενή τομέα, υπογράμμισε: «Πώς να μην αντιδρά ο αγροτικός κόσμος; Είδαν μία “γαλάζια” συμμορία να κατακλέβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις πλάτες Βορίδη, Αυγενάκη, Γενικών Γραμματέων και στο τέλος όταν ήρθε η δικογραφία, ο Πρωθυπουργός δεν επέτρεψε να διερευνηθούν οι ευθύνες των υπουργών από την ελληνική δικαιοσύνη, με μια πρωτοφανή διαδικασία, στέλνοντας τους βουλευτές του να πάνε να κοιμηθούν νωρίς και να ψηφίζουν επιστολικά οι μισοί».

Και στα ΕΛΤΑ έγινε ένα πάρτι διαφθοράς

Κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου νωρίτερα στην εκπομπή ότι το θέμα των ΕΛΤΑ έχει και δημοσιονομική αποτίμηση, τόνισε: «Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος υπόκεινται σε έναν δημοσιονομικό κανόνα και σε μια μόνο δημοσιονομική αποτίμηση; Υπάρχει και αυτή.

Συζητάμε για την κοινωνική αποτίμηση μιας υπηρεσίας; Ξέρετε τι σημαίνει σε ένα χωριό δίπλα από το Σουφλί να είναι πια λίγοι κάτοικοι, να βλέπουν να φεύγουν οι νέοι, να σταματούν οι αγρότες να παράγουν, να βλέπουν ότι ο τόπος τους αποψιλώνεται, τα φώτα το βράδυ λιγοστεύουν αλλά απέναντι πολλαπλασιάζονται και να έρχεται μια κυβέρνηση να τους λέει: “κλείνω και τα ΕΛΤΑ”; Τι μήνυμα στέλνει σε αυτούς τους ανθρώπους;

Κάποιες υπηρεσίες δεν αποτιμώνται μόνο δημοσιονομικά. Και αυτές είναι η υγεία, είναι και η κρατική παρουσία σε απομακρυσμένες περιοχές διότι η Ελλάδα δεν έχει τη γεωγραφία ούτε της Δανίας ούτε της Ολλανδίας. Είμαστε μια χώρα με μεγάλη ορεινότητα και νησιωτικότητα και πρέπει να αποτιμούμε αυτές τις υπηρεσίες με άλλους τρόπους, αν θέλουμε να υπηρετούμε το εθνικό και δημόσιο συμφέρον. Ο κ. Μαρινάκης να μας πει και το κόστος των απευθείας αναθέσεων σε υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σε υποψήφιους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και το κόστος των απευθείας αναθέσεων χωρίς παραδοτέο. Διότι πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι και στα ΕΛΤΑ έγινε ένα πάρτι διαφθοράς, όπως στην περίπτωση Πάτση».

Για την σύσκεψη της Κρήτης

Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε αναλυτικά στην πρωτοβουλία του για την οπλοχρησία στην Κρήτη και τις παρεμβάσεις και συνέργειες σε εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο.

«Έχουμε μπερδέψει τα ‘’εγκλήματα τιμής’’ με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει ‘’έγκλημα τιμής’’. Η Κρήτη έχει χαμηλότερο μέσο όρο ανθρωποκτονιών απ’ ό,τι η υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, στην Κρήτη που αντιπροσωπεύει το 6% του συνολικού πληθυσμού, οι ανθρωποκτονίες είναι στο 2,5%. Πάμε τώρα στο θέμα για την εγκληματικότητα γενικότερα που υπάρχει και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Έρχεται ο υπουργός και ανακοινώνει: ‘’θα απαγορεύσουμε να χρησιμοποιούν πιστόλια στους γάμους και στα πανηγύρια’’. Και δεν ήξερε ότι από το 2011 υπάρχει νόμος που καθιστά κακούργημα την οπλοκατοχή και την οπλοφορία σε πανηγύρια, γάμους και εκδηλώσεις.

Δηλαδή, εδώ την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας, την βαφτίζουμε ‘’νομοθετικό κενό’’; Δεν υπάρχει νομοθετικό κενό. Δεν υπάρχει βούληση. Θα σας πω για τι μιλήσαμε στη σύσκεψη που κάναμε στο Ηράκλειο και ανταποκρίθηκαν ο Περιφερειάρχης, δήμαρχοι, αστυνομία, δικηγορικοί σύλλογοι, κοινωνία των πολιτών. Δεν μπορεί το αστυνομικό τμήμα Φαιστού να είναι υποστελεχωμένο. Δεν γίνεται η αστυνομική διεύθυνση Μεσαράς, -ενώ μάλιστα υπάρχει ΠΔ για τη σύστασή της από το 2022 και έχουν βρεθεί οι εγκαταστάσεις-, να μην έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της. Επί της ουσίας σε αυτή την περιοχή βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα.

Δεν είναι δυνατόν να μην κάνουμε εκπαιδευτικά σχολικά προγράμματα για θέματα επίλυσης συγκρούσεων. Και να στηρίξουμε και τη γυναίκα. Η γυναίκα στις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει να στηρίξουμε τον ρόλο της με γυναικείους συνεταιρισμούς, με προγράμματα επιμόρφωσης. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχει ένα κράτος και την ασφάλεια και την παιδεία».

Ελληνοτουρκικά: Να συζητάμε αλλά χωρίς αυταπάτες

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, επισημαίνοντας ότι «φτιάχτηκε ένα αφήγημα τα τελευταία χρόνια περί “ήρεμων νερών” και μετά τη συνάντηση των Αθηνών μεταξύ του κ. Ερντογάν και του κ. Μητσοτάκη, λέγαμε ότι “όλα πάνε καλά”. Το καλώδιο και η παρουσία του Ερντογάν στον ΟΗΕ αποδεικνύει ότι η Τουρκία δεν αλλάζει στρατηγική.

Να συζητάμε αλλά χωρίς αυταπάτες. Δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ότι έχει αυταπάτες, χειρίζεται με επικοινωνιακούς όρους πολύ σοβαρά θέματα. Δηλαδή, όταν συνεχίζεις να λες ότι έχουμε ‘’ήρεμα νερά’’ ενώ η Τουρκία παρεμποδίζει την πόντιση του καλωδίου ενεργειακής ένωσης Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης, τότε μάλλον κοροϊδεύεις τον ελληνικό λαό. Και όταν έχω ρωτήσει τρεις φορές τον Πρωθυπουργό στη Βουλή να μας πει το χρονοδιάγραμμα, απαντά ότι η επένδυση θα γίνει και μου φέρνει χαρτιά της εταιρείας ότι “η επένδυση συνεχίζεται”. Μπορεί ο ελληνικός λαός να ξέρει το χρονοδιάγραμμα μιας επένδυσης πολλών εκατομμυρίων ευρώ;

Που μάλιστα ένα μεγάλο τμήμα της πληρώνεται από ευρωπαϊκά προγράμματα και που θα έπρεπε σε αυτό το παιχνίδι να έχει μπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι όταν δίνεις τα χρήματά σου για ένα έργο που δεν αφήνει μια τρίτη χώρα να υλοποιηθεί, τότε πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να πάει στο Συμβούλιο και να πει: “ελάτε εδώ, τι θα κάνουμε όλοι μαζί απέναντι σε έναν ταραχοποιό ο οποίος δεν επιτρέπει τον σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα μιας ευρωπαϊκής χώρας;”. Έγινα αυτά; Δεν έγιναν. Και γι’ αυτό νομίζω ότι είναι υπόλογος ο Πρωθυπουργός».

Ενώ με φόντο τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας , ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ εξέφρασε την ελπίδα «να “μαζευτεί” η δημόσια διένεξη μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας για το καλώδιο που ήταν πρωτοφανής. Δεν γνωρίζω ποιού ήταν ευθύνη. Μπορώ να σας πω όμως ότι από τη στιγμή που δημοσίως υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο μερών που έχουν πάγια στρατηγικές και εθνικές σχέσεις, νομίζω ότι υπάρχει ευθύνη σίγουρα και στην πλευρά της χώρας μας».

Δεν έχω χρησιμοποιήσει πρακτικές ούτε Τσίπρα ούτε Μητσοτάκη

Ερωτηθείς για τα πολιτικά σχέδια του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε: «Όποιος θέλει, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό, να μας κρίνει όλους ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μνήμη υπάρχει και νομίζω ότι προσωπικά δεν έχω χρησιμοποιήσει πρακτικές ούτε του κ. Τσίπρα ούτε του κ. Μητσοτάκη και ο ελληνικός λαός μπορεί να με εμπιστευτεί σε αυτήν την πορεία για να αλλάξει η χώρα σελίδα».

Δεν είμαστε όλοι το ίδιο

Και πρόσθεσε σχετικά με τα δημοσκοπικά ευρήματα: «Ο κόσμος έχει απαυδήσει, έχει απογοητευτεί. Συσσωρεύεται στη ζώνη των αναποφάσιστων, διότι έχει περάσει μία αντίληψη, και αυτό είναι το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας-, ότι όλοι είμαστε το ίδιο. Απαντάω ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο.

Προσωπικά ούτε εξαπάτησα τον ελληνικό λαό, ούτε δίχασα τον ελληνικό λαό, ούτε έκλεψα χρήματα από τον ελληνικό λαό δημιουργώντας μετά πέπλο ατιμωρησίας για τα στελέχη που είναι δίπλα μου, ούτε έκανα υποκλοπές, ούτε έλεγα ότι θα σκίσω τα μνημόνια και έφερα όλη τη δημόσια περιουσία στο Υπερταμείο για 99 χρόνια υπονομεύοντας την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά που έζησε ο λαός.

Θα πάμε, λοιπόν, σε εκλογές, εκεί θα κριθούμε όλοι μας και το μήνυμά μου είναι απλό: ή θα έχει ο λαός μία από τα ίδια ή κάτι άλλο διαφορετικό, που θα προσφέρω. Και νομίζω ότι έχω υψηλό δείκτη αξιοπιστίας να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας για να μειωθούν οι ανισότητες, να έχουμε μία ανταγωνιστική οικονομία και ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος σε όλη την Ελλάδα».