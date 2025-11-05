Για ευτελισμό της Βουλής μιλούν στη Χαριλάου Τρικούπη μετά τη αναβολή της κοινής συνεδρίασης για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, λίγα λεπτά πριν την έναρξη της. Μία αναβολή που έγινε με «πρόσχημα» όπως επισημαίνουν την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα. Βουλευτές του ΠαΣοΚ καταθέτουν μάλιστα εκ νέου αίτημα για άμεση επανασύγκληση της κοινής συνεδρίασης και τονίζουν πως ευθύνη για το ξαφνικό κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, έχει ο Κωστής Χατζηδάκης, «που γνώριζε τις προθέσεις του Γρηγόρη Σκλήκα που έβαλε λουκέτο με ένα μέιλ». Ενώ στο θέμα έχει παρέμβει και ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης που με τοποθέτηση του υπογραμμίζει πως «ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους».

Τι προηγήθηκε

Ο τομέας ψηφιακής πολιτικής του ΠαΣοΚ έδωσε ενημερωτικό σημείωμα 27 σελίδων στον βουλευτή του κόμματος Απόστολο Πάνα, ο οποίος το επεξεργάστηκε και ενημέρωσε με τη σειρά του την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Στη συζήτηση που έγινε αποφασίστηκε το πως θα διαχειριστεί το ΠαΣοΚ την υπάρχουσα κατάσταση. Οι βουλευτές του κόμματος θεωρούν ύποπτη την στάση της κυβέρνησης, που δεν παρουσίασε τίποτα στη Βουλή, ούτε καν στους κυβερνητικούς βουλευτές και τονίζουν πως «ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ είναι αναγκαιότητα και πρέπει να δούμε μέσα στη βουλή τον τρόπο που τα υποστηρίζουμε και να συζητήσουμε τον ρόλο τους».

Που πήγαν τα λεφτά;

Ήδη, πριν την συζήτηση στην επιτροπή που αναβλήθηκε, υπήρξαν καταγγελίες προς την πλευρά της κυβέρνησης και σκοτεινά σημεία που έπρεπε να φωτιστούν. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χρηστίδης με δημόσια τοποθέτηση του τόνισε πως «αυτή η κυβέρνηση πριν από πέντε χρόνια ανακοίνωσε μέτρα 250.000.000 ευρώ για τα ΕΛΤΑ» και συνέχισε υπογραμμίζοντας πως «θέλω να μάθω εκτός από τα 120.000.000 ευρώ που πήγαν σε εθελούσιες, τι έγιναν με τα υπόλοιπα 130.000.000 ευρώ. Πού είναι; Γιατί το 1.000.000 ξέρω που είναι, έχει πάει στην τσέπη του κύριου Πάτση».

Σκληρή γλώσσα από Καρχιμάκη

Την ίδια ώρα, ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ Μιχάλης Καρχιμάκης με ανάρτηση του χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα κατά της κυβέρνησης και παραθέτει στοιχεία που αποτελούν «παραδείγματα αθλιότητας» όπως επισημαίνει.

Σύμφωνα με τον κ. Καρχιμάκη «ο διευθύνων σύμβουλος διπλασίασε τον μισθό του στις 10.000 ευρώ το μήνα». Παράλληλα, επισημαίνει πως «άδειασαν ιδιόκτητο κτίριο στην Καισαριανή και ενοικίασαν στα κάτω Πατήσια με 180.000 ευρώ τον μήνα. Δηλαδή 2.160.000 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Ετοιμάζονται να πληρώσουν 10.650.000.000 εκατομμύρια ευρώ σε εταιρεία για να αναλάβει τις οικονομικές λειτουργίες του οργανισμού.Και δίνουν 120.000 ευρώ ανάθεση για υποστήριξη μιας διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι τύποι είναι φαύλοι τους ενδιαφέρει μόνο ο δικός τους πλουτισμός και η καλοπέραση». Σε αυτό το πλαίσιο και υπό την πίεση που δέχεται η κυβέρνηση και από την περιφέρεια, καθώς οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων, το ΠαΣοΚ κάνει λόγο για απαξίωση των ΕΛΤΑ και της κοινωνικής τους αποστολής.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς ζήτησε άμεσο διαχειριστικό έλεγχο και διερωτήθηκε: «Υπάρχουν αντίγραφα όλων των συμβάσεων προμηθειών; Υπάρχουν παραδοτέα σε κάθε σύμβαση με προμηθευτές; Έχουν συνταχθεί εισηγήσεις και εκθέσεις πραγματοποίησης έργου την τελευταία πενταετία; Υπάρχουν ερωτήματα», υπογράμμισε, «διότι δόθηκαν χρήματα και πήγαν στον κουβά».

Η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει πως ότι η ταχυδρομική υπηρεσία είναι καθολικό δικαίωμα και ζητά ταυτόχρονα σταθερές σχέσεις εργασίας και ψηφιακό εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ τονίζοντας πως «η κυβέρνηση θα απολογηθεί». Επιπρόσθετα υπογραμμίζει πως «μετά τον ΟΣΕ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα τα ΕΛΤΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ότι έχει αποτύχει σε κάθε μεγάλη πρόκληση».