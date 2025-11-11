Το απόγευμα της Κυριακής (9/11) στη Χαλκίδα μια ομάδα νεαρών που οδηγούσε μοτοσικλέτες έκλεισε την Υψηλή Γέφυρα για να πραγματοποιήσει παράνομους αγώνες ταχύτητας. Μάλιστα, όλα έγιναν παρουσία δεκάδων θεατών που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν το επικίνδυνο θέαμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες οδηγοί αυτοκινήτων εγκλωβίστηκαν για περίπου δεκαπέντε λεπτά. Η γέφυρα παρέμεινε κλειστή κάτι που προκάλεσε μεγάλη ταλαιπωρία και ουρές οχημάτων.

Πολλοί αγανακτισμένοι οδηγοί επικοινώνησαν με την Τροχαία Χαλκίδας ζητώντας άμεση επέμβαση. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν δεν υπήρξε καμία αστυνομική παρουσία ούτε πριν ούτε μετά το περιστατικό.

Μετά το τέλος των επικίνδυνων αγώνων, οι μοτοσικλετιστές αποχώρησαν.