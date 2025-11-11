Την τελευταία της πνοή έπειτα από μια μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με την κυστική ίνωση άφησε η Αναστασία Τασούλα.

Η νεαρή γυναίκα είχε γίνει γνωστή ως η πρώτη ασθενής στη χώρα που κατάφερε να ξυπνήσει από καταστολή έπειτα από 221 ημέρες, χαρίζοντας σε πολλούς ανθρώπους έμπνευση και πίστη στη δύναμη της θέλησης.

Η είδηση του θανάτου της 27χρονης έγινε γνωστή με ανάρτηση της οικογένειάς της. «Με βαθιά μας θλίψη, ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αναστασία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πολύμηνη μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου. Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης. Ευχαριστούμε από καρδιάς όσα άτομα στάθηκαν δίπλα της με αγάπη και φροντίδα» αναφέρει η οικογένεια της Αναστασίας Τασούλα.

Τι είναι η κυστική ίνωση

Η κυστική ίνωση αποτελεί τη συχνότερη κληρονομική, αλλά και σπάνια νόσο στην Ελλάδα, με περίπου 800 ασθενείς και πάνω από 500.000 φορείς – δηλαδή σχεδόν το 5% του πληθυσμού. Πρόκειται για γενετική μετάλλαξη που προκαλεί τη δημιουργία παχύρρευστων εκκρίσεων σε ζωτικά όργανα, οδηγώντας σταδιακά σε ανεπάρκεια αυτών.