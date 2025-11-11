Την τελευταία της πνοή έπειτα από μια μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με την κυστική ίνωση άφησε η Αναστασία Τασούλα.
Η νεαρή γυναίκα είχε γίνει γνωστή ως η πρώτη ασθενής στη χώρα που κατάφερε να ξυπνήσει από καταστολή έπειτα από 221 ημέρες, χαρίζοντας σε πολλούς ανθρώπους έμπνευση και πίστη στη δύναμη της θέλησης.
Η είδηση του θανάτου της 27χρονης έγινε γνωστή με ανάρτηση της οικογένειάς της. «Με βαθιά μας θλίψη, ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αναστασία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πολύμηνη μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου. Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης. Ευχαριστούμε από καρδιάς όσα άτομα στάθηκαν δίπλα της με αγάπη και φροντίδα» αναφέρει η οικογένεια της Αναστασίας Τασούλα.
Τι είναι η κυστική ίνωση
Η κυστική ίνωση αποτελεί τη συχνότερη κληρονομική, αλλά και σπάνια νόσο στην Ελλάδα, με περίπου 800 ασθενείς και πάνω από 500.000 φορείς – δηλαδή σχεδόν το 5% του πληθυσμού. Πρόκειται για γενετική μετάλλαξη που προκαλεί τη δημιουργία παχύρρευστων εκκρίσεων σε ζωτικά όργανα, οδηγώντας σταδιακά σε ανεπάρκεια αυτών.
- Οι ασθενείς χρειάζονται έως και τέσσερις ώρες ημερησίως για τη θεραπεία τους, ενώ σε προχωρημένα στάδια, η μεταμόσχευση πνευμόνων αποτελεί τη μόνη λύση.
- Παρ’ όλα αυτά, χάρη στις σύγχρονες ιατρικές εξελίξεις, το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί θεαματικά: ενώ το 1980 μόλις το 30% των ασθενών έφτανε στην ενηλικίωση, σήμερα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 50% και αναμένεται να φτάσει το 75% τα επόμενα χρόνια.