Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Αντικυθήρων.

Το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, εντοπίστηκε 74 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού, ανάμεσα στα Κύθηρα και την Κρήτη, με εστιακό βάθος τα 17,5 χλμ.

Από τον σεισμό δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες, ωστόσο, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, στην ΕΡΤnews έγινε περισσότερο αισθητός σε Κύθηρα και Αντικύθηρα και λιγότερο σε Κρήτη και Πελοπόννησο.

Τόνισε πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και ήταν ένας σεισμός πάνω στο ελληνικό τόξο. «Το θετικό είναι ότι ένας σεισμός της τάξεως των 50 χιλιομέτρων βάθους, με αποτέλεσμα να μην μας ανησυχεί καθόλου, να μην χαρακτηρίζεται από περαιτέρω δραστηριότητα, δηλαδή πολλούς μετασεισμούς», ανέφερε o κ. Λέκκας και πρόσθεσε πως «έγινε αντιληπτός και στα Αντικύθηρα και εν μέρει στα Χανιά και στην Πελοπόννησο. Το επίκεντρό του είναι ακριβώς στο ενδιάμεσο μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης. Είναι ένα γεγονός το οποίο ήρθε και πέρασε. Να το πω απλά, είναι ένας σεισμός πάνω στο ελληνικό τόξο. Ακριβώς δηλαδή πάνω εκεί που συγκλίνει ουσιαστικά η ευρωπαϊκή πλάκα με την αφρικανική πλάκα».