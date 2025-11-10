Ο κόσμος πρέπει να «νικήσει» την άρνηση της κλιματικής αλλαγής και να καταπολεμήσει τις ψευδείς ειδήσεις, δήλωσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στην ομιλία του στο πλαίσιο της COP30 που διεξάγεται στη χώρα του και συγκεκριμένα στην πόλη Μπελέμ.

Σε μια συσπειρωτική ομιλία προς τους συμμετέχοντες, ο πρόεδρος Λούλα έκανε για άλλη μια φορά ελάχιστες αναφορές στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή «απάτη» τον περάσσμενο Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνομιλίες, οι οποίες θα διαρκέσουν δύο εβδομάδες, ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα και πραγματοποιούνται σε ένα τεταμένο πολιτικό σκηνικό, καθώς οι ΗΠΑ δεν έχουν στείλει ανώτερους αξιωματούχους.

«Η COP30 θα είναι η COP της αλήθειας»

Απευθυνόμενος στο συνέδριο, ο Πρόεδρος Λούλα δήλωσε ότι «η COP30 θα είναι η COP της αλήθειας» σε μια εποχή «ψευδών ειδήσεων και παραπλάνησης» αλλά και «απόρριψης επιστημονικών στοιχείων».

Χωρίς να κατονομάσει τον Πρόεδρο Τραμπ, ο Πρόεδρος Λούλα συνέχισε λέγοντας: «ελέγχουν τους αλγόριθμους, σπέρνουν μίσος και σπέρνουν φόβο».

«Ήρθε η ώρα να επιφέρουμε μια νέα ήττα στους αρνητές», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι από τότε που ο Πρόεδρος Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, έχει υποσχεθεί να επενδύσει σημαντικά σε ορυκτά καύσιμα, λέγοντας ότι αυτό θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη οικονομική ευημερία για τις ΗΠΑ.

Η κυβέρνησή του μάλιστα έχει ακυρώσει περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια χρηματοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λαμβάνει μέτρα για να ανοίξει περισσότερες περιοχές των ΗΠΑ στην εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αυτό θέτει τη χώρα σε αντίθεση με την πλειοψηφία των κρατών που εξακολουθούν να δεσμεύονται να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να επενδύσουν στην πράσινη ενέργεια.

Η δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται οι συνομιλίες της COP

Αυτό το σκηνικό έχει θέσει τις συνομιλίες της COP σε δύσκολη θέση, καθώς τα κράτη που συμμετέχουν επιδιώκουν να σημειώσουν πρόοδο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής χωρίς τη συμμετοχή της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Απευθυνόμενος σε αξιωματούχους στο Μπελέμ, ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, αρχικά χρησιμοποίησε αισιόδοξο τόνο. Είπε ότι είχε σημειωθεί σημαντική πρόοδος την τελευταία δεκαετία στη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Αλλά στη συνέχεια έθεσε στο στόχαστρο τις «διαμάχες» μεταξύ των χωρών.

«Κανένα έθνος από εσάς δεν μπορεί να το αντέξει αυτό, καθώς οι κλιματικές καταστροφές μειώνουν διψήφια το ΑΕΠ», είπε.

Η Βραζιλία θέλει να χρησιμοποιήσει την προεδρία των συνομιλιών για να εξασφαλίσει πρόοδο σε βασικές υποσχέσεις που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτό περιλαμβάνει την απομάκρυνση από τη χρήση ορυκτών καυσίμων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, τη χρηματοδότηση για τις αναπτυσσόμενες χώρες στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της φύσης.

Κεντρική επιδίωξη του προέδρου Λούλα ντα Σίλβα είναι ένα ταμείο που ονομάζεται Tropical Forest Forever Facility (TFFF), το οποίο η Βραζιλία ελπίζει ότι θα συγκεντρώσει 125 δισεκατομμύρια δολάρια για την προστασία των τροπικών δασών παγκοσμίως.

Ο στόχος να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμούς Κελσίου

Μετά από αρκετές διαφωνίες, τα κράτη που συμμετέχουν τελικά συμφώνησαν στην ατζέντα της διάσκεψης τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, συμφώνησαν να εξετάσουν το κατά πόσον είναι εφικτός ο στόχος της διατήρησης της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Ομάδες στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της συμμαχίας που ονομάζεται Συμμαχία Μικρών Νησιωτικών Κρατών (AOSIS) και η οποία εκπροσωπεί κυρίως τις χώρες της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, επέμειναν ότι οι συνομιλίες θα αντιμετωπίσουν τον μακροχρόνιο στόχο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμη και ο ΟΗΕ δήλωσε ότι αποδέχεται ότι η υπέρβαση αυτής της θερμοκρασίας είναι «αναπόφευκτη».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε χαρακτηριστικά στους ηγέτες στο Μπελέμ ότι η αποτυχία περιορισμού της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε 1,5°C ήταν μια «ηθική αποτυχία και θανάσιμη αμέλεια».