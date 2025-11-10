Στις Βρυξέλλες γίνονται ήδη συζητήσεις για εξαίρεση των κρατικών δαπανών για προσιτή στέγη, από τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Μια ολόκληρη γενιά μεγαλώνει χωρίς προοπτική στέγης. Νέοι που δουλεύουν, αλλά δεν μπορούν να νοικιάσουν. Μισθοί που δεν προλαβαίνουν τα ενοίκια. Και μια Ευρώπη που, επιτέλους, δείχνει να ξυπνά. Στην Ελλάδα, το πρόβλημα οξύνεται μέρα με τη μέρα, παρόλες τις κυβερνητικές προσπάθειες που έχουν γίνει για τη λύση του προβλήματος. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από το 6ο ΟΤ FORUM επανέλαβε πως θα υπάρξουν και νέα μέτρα για τη στεγαστική κρίση.

Η στεγαστική κρίση δεν είναι πια «πρόβλημα των μεγάλων πόλεων». Είναι πανευρωπαϊκή πληγή και, όπως όλα δείχνουν, έρχεται στις Βρυξέλλες ένα σχέδιο που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Μάλιστα, οι συζητήσεις περιλαμβάνουν ακόμη και εξαίρεση των δημόσιων δαπανών για προσιτή κατοικία, από τα όρια χρέους και ελλείμματος της ΕΕ. Κάτι ανάλογο που έγινε για παράδειγμα με τις αμυντικές δαπάνες, οι οποίες εξαιρούνται από το «ταβάνι» των δαπανών. Αν προχωρήσει αυτή η πρόταση, τα κράτη θα μπορούν να επενδύουν σε κοινωνική στέγη, χωρίς να «τιμωρούνται» δημοσιονομικά.

Η Ευρώπη σε εποχή στεγαστικού άγχους

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, σχεδόν ένας στους 10 Ευρωπαίους ξοδεύει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο.

Η στεγαστική κρίση έχει πολλές ρίζες:

η αύξηση του αστικού πληθυσμού,

η εκτίναξη των μονοπρόσωπων νοικοκυριών,

η κατακόρυφη αύξηση του κόστους κατασκευής,

η αποχώρηση των ιδιωτών κατασκευαστών μετά το 2008,

και, πάνω απ’ όλα, η χρηματοοικονομικοποίηση της στέγης — η μετατροπή της κατοικίας σε επενδυτικό προϊόν.

Η ελληνική εκδοχή του προβλήματος

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο μάτι του κυκλώνα. Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί έως και 45%, την τελευταία πενταετία, ενώ οι νέες οικογένειες δυσκολεύονται να βρουν σπίτι κάτω από 700 ευρώ, ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνταν «φτηνές».

Η έκρηξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb και όχι μόνο) απορρόφησε χιλιάδες κατοικίες από τη μακροχρόνια αγορά, ενώ το νέο απόθεμα κατασκευών κατευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά σε επενδυτικά project υψηλού εισοδήματος.

Η κυβέρνηση ανακοινώνει παρεμβάσεις: επέκταση του «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω», νέα φορολογικά κίνητρα, επιστροφή ενοικίου, αυστηρότερο πλαίσιο για τις πλατφόρμες. Όμως, οι ειδικοί προειδοποιούν πως το θέμα δε θα λυθεί, εάν δεν πέσει γρήγορα στην αγορά ένα μεγάλο στοκ ακινήτων. Με άλλα λόγια, πρέπει να αυξηθεί η προσφορά και η εξίσωση μοιάζει δύσκολη, καθώς οι ειδικοί λένε πως τα ακίνητα που λείπουν είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Τα στοιχεία πάντως και οι αριθμοί ομολογούν πως υπάρχει περιθώριο για επιπλέον αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει και η ΤτΕ στην τελευταία της έκθεση.

Προς μια νέα ευρωπαϊκή ατζέντα

Το επερχόμενο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο, φιλοδοξεί να γίνει το πρώτο κοινό πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής στην ιστορία της Ένωσης. Θα προβλέπει:

περιορισμό της ανεξέλεγκτης αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων,

ενίσχυση δημοσίων και συνεταιριστικών κατασκευών,

αναθεώρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων,

και, κυρίως, πράσινο φως για δημόσιες επενδύσεις στη στέγη εκτός των ορίων λιτότητας.

Πηγή: OT.gr