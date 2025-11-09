Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 9 το πρωί ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας με χιλιάδες δρομείς να λαμβάνουν μέρος. Την ίδια ώρα σε ισχύ βρίσκονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την διεξαγωγή του.

Ο Μαραθώνιος φέρνει αλλάγές και στα δρομολόγια των ΜΜΜ. Δείτε εδώ πώς θα κινηθούν μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ.

Στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο συμμετέχουν περισσότεροι από 73.000 δρομείς στα δρομικά αγωνίσματα, εκ των οποίων οι 24.000 θα καλύψουν τη μαραθώνια διαδρομή, ενώ οι υπόλοιποι θα συμμετάσχουν σε άλλες αποστάσεις.

Στις 8:00 ξεκίνσε ο αγώνας των 10χλμ στο κέντρο της Αθήνας και στις 09:00, δόθηκε η εκκίνηση από τον Μαραθώνα για τους 24.000 δρομείς που λαμβάνουν μέρος στην αυθεντική μαραθώνια διαδρομή.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ

Ήδη από τις 5 το πρωί έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με πολλούς δρόμους να ήδη απροσπέλαστοι. Οι δρόμοι όπως αναφέραμε έχουν κλείσει ήδη από τις 5 ενώ θα ανοίξουν και οι τελευταίοι στις 6:30 το απόγευμα.

Για όσους θέλουν να κυκλοφορήσουν με το μετρό, η ΣΤΑΣΥ θα διαθέσει τρεις επιπλέον σταθμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και δύο στη γραμμή 1.

Οι κλειστοί δρόμοι

• Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών την Κυριακή 9-11-2025:

– Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.

– Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του Τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.

– Λ. Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 05.00΄- 10.30΄.

– Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κάτω Σουλίου και Διονύσου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.30΄ – 15.00΄.

– Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Διονύσου και Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄ – 16.45΄.

– Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.30΄ – 18.30΄.

– Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λόφου έως και την Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο Μαραθώνα κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.

– Χρ. Σμύρνης, στο τμήμα της μεταξύ ανώνυμης οδού (μετά την οδό Παγκόσμιας Φιλίας) και της οδού Μιλήτου και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.

– Σπηλαίου Πανός, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από την 12:00΄ ώρα της 8-11-2025 έως την 13:30΄ ώρα της 9-11-2025.

– Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Ραφήνα, κατά τις ώρες 07.00΄- 15.00΄.

– Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 07.00΄- 16.30΄.

– Έξοδος 15 Αττικής Οδού (Λ. Μαραθώνος) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄-16.00΄.

• Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 05.00΄ έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025:

– Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

– Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

• Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 05.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025:

– Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Αμαλίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

– Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

– Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

• Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 06.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025:

– Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.

– Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων.

– Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Αλεξάνδρας.

– Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Κηφισίας.

Οι κάθετες διελεύσεις

Σύμφωνα με την τροχαία, η κάθετη διέλευση οχημάτων στους δρόμους που είναι κλειστοί επιτρέπεται σε:

– Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).

– Λ. Μαραθώνος – Αρτέμιδος – Φειδιππίδου (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).

– Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).

– Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου).

– Λ. Μαραθώνος & Αγίου Δημητρίου – Ελ. Βενιζέλου (Δήμου Παλλήνης – Γέρακα).

– Λ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου – Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμου Παλλήνης – Γέρακα).

– Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων (Σταυρός Αγ. Παρασκευής – Δήμου Αγ. Παρασκευής).

– Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου – Ελπίδος (Δήμου Αγ. Παρασκευής).

– Λ. Μεσογείων & Λ. Κατεχάκη (Δήμου Αθηναίων).

– Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (Δήμου Αθηναίων), μόνο για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

– Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα:

Λ. Αλεξάνδρας – Πανόρμου – Λ. Κηφισίας – Κατεχάκη κ.λπ.

– Από Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα προς Κέντρο πόλεως Αθηνών:

Ούλωφ Πάλμε – Κοκκινοπούλου – Κατεχάκη – Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – Λ. Αλεξάνδρας κ.λπ.

– Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Νότια Προάστια:

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Λ. Συγγρού – Λ. Ποσειδώνος κ.λπ. ή

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Καλλιρόης – Λ. Βουλιαγμένης κ.λπ.

– Από Λιμάνι Ραφήνας προς Αθήνα, μέσω Αρτέμιδος (Λούτσας):

Λιμάνι Ραφήνας – αριστερά Χρ. Σμύρνης – δεξιά Λ. Καραμανλή – Λ. Σπάτων – δεξιά περιφερειακός Δημάρχου Χρ. Μπέκα – δεξιά Λ. Σπάτων – αριστερά Θεοτοκοπούλου (Ολυμπιονικών) και στη συνέχεια:

– Προς Χαλάνδρι, Βριλήσσια κ.λπ.:

Κόμβο Λεονταρίου – δεξιά Λ. Λαυρίου – κάθετη διέλευση Σταυρού – Κλεισθένους κ.λπ.

– Προς Αγ. Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου, Ηλιούπολη κ.λπ.:

Δεξιά Λ. Λαυρίου – αριστερά Τρικάλων (πριν τον Κόμβο Σταυρού) – δεξιά Γραβιάς – δεξιά Αγ. Ιωάννου – αριστερά Τασσοπούλου κ.λπ.

– Προς Νότια Προάστια:

Κόμβο Λεονταρίου – αριστερά Λ. Λαυρίου – δεξιά Λ. Κορωπίου/Βάρης κ.λπ.

– Από Μαραθώνα προς Βόρεια Προάστια – Λιμάνι Πειραιά και Παναθηναϊκό Στάδιο:

Μέσω οδού Δημοκρατίας – αριστερά Λ. Λίμνης Μαραθώνος – δεξιά Χελμού – αριστερά Κρυονερίου – αριστερά Ν.Ε.Ο.Α.Λ. – συνέχεια Λ. Κηφισού κ.λπ.

– Από Νέα Μάκρη προς Βόρεια Προάστια:

Μέσω Λ. Διονύσου – Αγίου Πέτρου.

Οι αλλαγές στα ΜΜΜ

Λόγω της διεξαγωγής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών η ΣΤΑ.ΣΥ. έχει προχωρήσει σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών με 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1.

Παράλληλα στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση “Φιξ” έως τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής και οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.

Υπάρχουν επίσης προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε Δήμους του Λεκανοπεδίου.