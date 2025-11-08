Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19 που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Σάββατο (08-11-25) μέχρι νωρίς το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

3. Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

Σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ, ενώ σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, εντός της ημέρας η κακοκαιρία θα περάσει και προς τα ανατολικά, ενώ από το μεσημέρι της Κυριακής περιμένουν το νέο γύρο βροχοπτώσεων.



Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για βροχές θα εκδηλωθούν στην Αττική το μεσημέρι του Σαββάτου τα οποία δεν αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Η ανάρτησή του

Δύο οργανωμένα βαρομετρικά φέρνουν μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά …”

Καλημέρα!

Συννεφιές και διάσπαρτες βροχές θα επικρατήσουν το επόμενο διήμερο στη χώρα μας.

Ωστόσο από τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι την Κυριακή το πρωί, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα δώσει έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Στη συνέχεια ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό πάλι από την Ιταλία, Κυριακή και Δευτέρα θα δώσει πολλές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα .

Έπικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες αυτές τις ημέρες, με εντάσεις στα 6-7 μποφόρ οι οποίοι θα κουβαλήσουν και λίγη σκόνη στις νοτιότερες περιοχές .

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά .

Υ.Γ1: Στη δυτική Ελλάδα επειδή θα βρέχει για αρκετές ώρες τα εδάφη θα υπερκορεστούν επομένως δυνητικά μπορεί να δημιουργηθουν πλημμυρικά επεισόδια στις ευάλωτες περιοχές.

Υ.Γ2: Χωρίς προβλήματα θα διεξαχθεί ο Μαραθώνιος την Κυριακή 9/11.